رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس G12.Emis.Gov.Eg

خلال الساعات القليلة المقبلة سوف يتم الإعلان بشكل رسمي عن أسماء أوائل الثانوية العامة 2022 وبعدها بساعات أو اليوم التالي مباشرة سوف يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة لجميع الطلاب، ويبحث الكثير من الطلاب بشكل يومي عن نتيجة الثانوية العامة 2022 للحصول علي النتيجة الخاصة بهم والاطمئنان علي مستقبلهم الدراسي وننشر لكم من خلال موقع ثقفني كافة التفاصيل الجديدة المتعلقة بالنتيجة وخطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة من خلال الموقع الرسمي لـ وزارة التربية والتعليم.

نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

صرحت مصادر من جانب وزارة التربية والتعليم بان نتائج الطلاب تعرض حاليا علي رئيس الوزراء قبل إعلانها بشكل رسمي ويرجع السبب في عرض النتيجة علي رئيس الوزارة ان الوزير هو الملزم باتخاذ هذه الخطوة، وتؤكد مؤشرات من داخل الكنترول بان نتائج الامتحانات هذا العام مرضية لجميع الطلاب الذين بذلوا الجهد في المذاكرة هذا العام ويمكنك الحصول علي النتيجة فور اعتمادها من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا توجه الي موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي والذي سوف تتوفر علية نتيجة الثانوية العامة 2022.

قم بالاستعلام عن النتيجة وذلك بعد اعتمادها بشكل رسمي من جانب وزارة التربية والتعليم.

بعد ذلك قم بكتابة رقم الجلوس الخاص بك في الخانة الفارغة.

انقر علي خيار البحث وانتظر لمدة ثواني.

بعد ذلك ستظهر لك النتيجة مباشرة مع درجات الطالب في كافة المواد الدراسية.

نتيجة الثانوية العامة 2022 موقع وزارة التربية والتعليم

صرحت وزارة التربية والتعليم لأولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة 2022 عبر صفحتها الرسمية علي فيس بوك بان نتيجة امتحانات الثانوية العامة ستكون نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2022 لذلك علي جميع الطلاب الانتظار وترقب ظهور النتيجة ومتابعة كافة الاخبار الجديدة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم ان النتيجة يتم إعلانها وفق ضوابط محددة وضعتها الوزارة وهي عندما يكون الطالب ناجح ورسب في مادتين أو اقل فانة يدخل امتحانات الدور الثاني، اما الطالب الذي يرسب في ثلاث مواد فاكثر فهؤلاء الطلاب تبقي للإعادة ويدخل امتحانات العام الدراسي المقبل.