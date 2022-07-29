جدة - نرمين السيد - وقال مسؤول رفيع فى الإدارة الأمريكية: "لم تُطرح مسألة وضع حد لسعر النفط الروسى بأى شكل من الأشكال خلال المحادثة بين الزعيمين". وصرح بايدن فى وقت سابق بأن وضع سقف لأسعار النفط الروسى سيسمح للولايات المتحدة بخفض أسعار الوقود فى البلاد. ومن جهته أكد نائب رئيس الوزراء الروسى ألكسندر نوفاك أن روسيا لن تصدر النفط إلى الأسواق العالمية بأسعار يحدد الغرب سقفها، وإن كان ذلك سيكبدها الخسائر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هل بحث بايدن مع الرئيس الصينى تحديد سقف لأسعار النفط الروسى؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.