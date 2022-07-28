جدة - نرمين السيد - واعتبر الرئيس الأمريكى أن القانون يفى بالوعود التى قطعتها واشنطن منذ سنين، مشيرا إلى أنه سيتم وضع حدا أدنى للضرائب المفروضة على الشركات بـ15%، حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الخميس.
وفى الوقت ذاته، شدد بايدن، على أن القانون سيسمح لبلاده أن تنافس الصين وتظل رائدة فى مجال الأبحاث.
وحث بايدن، الكونجرس على تمرير القانون المقترح"، موضحا أن القانون الجديد يهدف إلى تسهيل حياة الأمريكيين ويخفف ضغط التضخم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن: قانون خفض التضخم سيكون أهم تشريع فى التاريخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.