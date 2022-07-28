بايدن: قانون خفض التضخم سيكون أهم تشريع فى التاريخ

جدة - نرمين السيد - واعتبر الرئيس الأمريكى أن القانون يفى بالوعود التى قطعتها واشنطن منذ سنين، مشيرا إلى أنه سيتم وضع حدا أدنى للضرائب المفروضة على الشركات بـ15%، حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الخميس.

وفى الوقت ذاته، شدد بايدن، على أن القانون سيسمح لبلاده أن تنافس الصين وتظل رائدة فى مجال الأبحاث.

وحث بايدن، الكونجرس على تمرير القانون المقترح"، موضحا أن القانون الجديد يهدف إلى تسهيل حياة الأمريكيين ويخفف ضغط التضخم.