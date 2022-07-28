الرئيس الصيني يحذر بايدن من "اللعب بالنار"
حذر الرئيس الصيني شي جين بينج، بشدة في محادثة هاتفية نظيره الأمريكي جو بايدن، من "عدم اللعب بالنار" بشأن تايوان.
ونقلت وكالة أنباء "شينخوا" الصيينة، عن شي جين بينج، قوله: إن "بكين تعارض بشدة التدخل في شؤون تايوان وستدافع بقوة عن سيادتها عليها.. نحن نعارض بشدة النزعات الانفصالية والتدخل الخارجي في شؤون تايوان".
كما شدد الرئيس الصيني عزم بلاده حكومة وشعبا على حماية سيادة الدولة وسلامة أراضي بلادهم.
وكانت وسائل إعلام تناقلت في وقت سابق أنباء حول توجه حاملة الطائرات النووية الأمريكية رونالد ريجان، إلى بحر الصين الجنوبي، مع الإشارة إلى احتمال أن تتجه إلى مضيق تايوان.
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