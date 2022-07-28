موسكو: استئناف إمدادات الغاز الروسى إلى بلغاريا حال دفع ثمنه

جدة - نرمين السيد - قالت السفيرة الروسية لدى بلغاريا إليونورا ميتروفانوفا، اليوم الخميس، إنه يمكن استئناف إمدادات الغاز الروسى إلى بلغاريا فى أى وقت فى حال قامت الأخيرة بدفع ثمنه، بما يتماشى مع متطلبات شركة غازبروم للغاز الروسى.





وأضافت ميتروفانوفا، بحسب ما نقلت عنها وكالة أنباء تاس الروسية، أن الوضع فى مجال الطاقة صعب للغاية فى بلغاريا، موضحة أنه تم تسجيل نمو كبير فى أسعار الغاز خلال الشهرين الماضيين. جدير بالذكر أن شركة غازبروم الروسية لإمدادات الغاز أوقفت إمدادها من الغاز بشكل كامل إلى بلغاريا منذ 27 أبريل الماضى بسبب عجز بلغاريا دفع ثمنه بالروبل الروسى خلال الفترة المحددة للدفع.

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