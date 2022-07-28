الخارجية الروسية: لافروف يبحث مع نظيره الصينى الوضع فى أوكرانيا

وذكرت الخارجية الروسية، فى بيانها الذى أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، إن الوزيرين تبادلا الآراء حول الجوانب الرئيسية لنشاط منظمة شنغهاى للتعاون وآفاق تطوير دورها فى المنطقة ورفع مكانتها على الساحة الدولية.
وشددا على الدور القيادى الذى تقوم به المنظمة فى بناء هيكل أمنى إقليمى، مشيرين إلى المساهمة البناءة للمنظمة فى عملية الحفاظ على السلام والاستقرار وضمان التنمية الاقتصادية فى مننطقة أوراسيا، بحسب البيان.
وأضاف البيان أيضا أن الجانبين تبادلا التقييمات بشأن الوضع الحالى للأزمة فى أوكرانيا، لافتا إلى أن وزيرى الخارجية الروسى والصينى ناقشا بالتفصيل قضايا التحضير للاجتماع المقبل لمجلس رؤساء دول منظمة شنغهاى للتعاون.
وأوضح البيان أن الوزيرين قيما بشكل إيجابى الوضع الحالى للعلاقات الروسية الصينية، مضيفا أن المحادثات أولت اهتماما خاصا بخطى تنفيذ الاتفاقات التى توصل اليها قادة البلدين.
وأشار إلى أن الجانبين بحثا أيضا "بعض القضايا الملحة فى جدول الأعمال الإقليمى والدولى، والتى تشمل عمليات التكامل فى آسيا الوسطى والوضع فى أفغانستان".
كما أكد وزيرا الخارجية الروسى والصينى مجددا استعدادهما لبناء التفاعل والتنسيق فى إطار الصيغ متعددة الأطراف بمشاركة البلدين، بحسب البيان.
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