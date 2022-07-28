أمريكا: نصف التضخم بسبب ارتفاع أسعار النفط والغذاء جراء الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وأكدت يلين، فى بيان لها أوردته قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الخميس، أن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن ملتزمة بتخفيض التكاليف للأمريكيين، وأن الاقتصاد دخل مرحلة جديدة تركز على النمو الثابت والمستقر.
وأوضحت المسؤولة الأمريكية أن نصف التضخم سببه ارتفاع أسعار النفط والغذاء جراء الحرب فى أوكرانيا، مؤكدة أن الاقتصاد الأمريكى ما زال صامدا فى وجه العواصف.
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