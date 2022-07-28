[ thanwya.emis.gov.eg ] البحث عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2022 إلكترونيًا

يمكن بكل سهولة البحث عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس بشكل إلكتروني من خلال زيارة بوابة الثانوية العامة thanwya.emis.gov.eg، حيث تقدم البوابة الإلكترونية خدمة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي لكافة الطلبة والطالبات بصورة مجانية، وذالك حتي يتمكنوا من استخراج النتيجة لمعرفة الدرجات في كل المواد التعليمية، وحتي يتمكن جميع طلابنا من معرفة نتيجة الثانوية العامة نقدم لكم رابط وخطوات الاستعلام عن النتيجة حتي يتمكن الجميع من الحصول عليها لكي يطمئن كافة الطلاب أولياء أمورهم على شهادة التحصيل الدراسي لهذا عام.

البحث عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

وزارة التربية والتعليم والتعليم المصرية سوف تعتمد النتائج خلال ساعات، حيث سيقوم وزير التربية والتعليم بالاتصال أوائل الطلاب للثانوية العامة لتهنئتهم للوصول للمراكز الأولي على مستوي الجمهورية، حيث سيكشف الوزير عن نسبة النجاح التي سوف تكون مرتفعة في هذا العام مقارنة بالعام الماضي بحسب تصريحات داخل الوزارة، حيث يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتيجة شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي من خلال الرابط التالي [ thanwya.emis.gov.eg ] ، بعد الدخول على الرابط السابق ، قم بكتابة الاسم أو رقم الجلوس بالخانة الفارغة ثم قم بالضغط على أيقونة التي تتيح النتيجة، بعدها سوف تظهر بالمدارس نهاية الأسبوع الجاري، كما سوف يتم باب التظلمات بعد ظهور النتيجة بالمدارس في خلال 72 ساعة.

البحث عن نتائج الثانوية العامة برقم الجلوس

باستطاعتك الدخول علي لينك بحث عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس بكل سهولة من خلال الخطوات الموضحة لكم بالنقاط التالية.

الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات moe.gov.eg لمتابعة أخبار نتائج امتحانات الثانوية العامة الانتقال إلى رابط النتيجة.

بعد اختيار رابط استعلام عن نتيجة الثانوية العامة.

سوف يتم تحويلك إلى صفحة لكتابة رقم جلوسك داخل الخانة المخصصة لذالك.

الضغط علي أيقونة بحث.

كما يمكننا مساعدتكم في استخراج النتيجة فور اعتمادها من خلال ترك أرقام الجلوس والاسم بالكامل بالتعليقات اسفل هذا المقال ، وسوف نقوم بالاستعلام عنها لكي تتمكنوا من الحصول علي درجات النجاح في الصف الثالث الثانوي، حيث نتمنى لجميع الطلاب النجاح والتوفيق.