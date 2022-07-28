epedu.gov.iq رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الإعدادي في العراق 2022 الدور الأول

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الإعدادي في العراق 2022 حيث تزداد عمليات البحث لكي يتم التعرف على نتيجة الصف السادس الإعدادي في العراق هذا العام 2022، والتي تعد واحدة من أهم النتائج التي يرغب الطلاب وأولياء الأمور في التعرف عليها لكي يتم الاطمئنان على المعدلات التي تم الحصول عليها في امتحانات الدور الأول التي أداها الطلاب خلال الفترة الأخيرة، فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية في بيان رسمي كافة التفاصيل التي تتعلق بإعلان نتائج الطلاب وكذلك تم تفعيل الرابط الإلكتروني المخصص لنتائج الطلاب، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام عن نتيجة امتحانات الصف السادس الإعدادي في العراق 2022 بالرقم الامتحاني.

نتيجة السادس الإعدادي 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية رسميا أنه قد تم الانتهاء رسميا من تصحيح الامتحانات الخاصة بجميع طلاب الصف السادس الإعدادي في العراق بجميع المحافظات بشكل عام، وذلك بعدما بدأت أعمال التصحيح فور انتهاء الامتحانات على الفور، حيث جاءت عملية تصحيح الامتحانات من خلال المراكز واللجان والمخصص من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، وأن نتائج الطلاب تمر بالمرحلة الأخيرة لها في هذا التوقيت وهي مرحلة رصد النتائج والدرجات وكذلك العمل على مراجعة النتائج بشكل جيد، لكي يتم حصول كل طالب على حقوقه الكاملة في الامتحانات في الدور الأول، وذلك تمهيدا لكي يتم إعلان نتيجة الامتحانات خلال الساعات القليلة المقبلة، والتي تعلن إلكترونيا من خلال موقع الوزارة تسهيلا للحصول على النتائج.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الإعدادي في العراق 2022

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه يمكن أن يتم الاستعلام بسهولة بشكل إلكتروني عن نتيجة طلاب الصف السادس الإعدادي في العراق، وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.