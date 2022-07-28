مذكرة تفاهم بين الجزائر والنيجر ونيجيريا لبناء خط غاز عابر للصحراء

جدة - نرمين السيد - ووقع على هذه المذكرة وزراء الطاقة والمواد البترولية للبلدان الثلاثة، وذلك تتويجا لأعمال الاجتماع الوزارى الثالث بينهم، المنعقد، اليوم، حول مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، والذى تم تخصيصه لدراسة مختلف جوانب هذا المشروع، والتقدم المحرز فى تنفيذ خارطة الطريق الخاصة به والمعتمدة فى أبوجا (نيجيريا)، فى إطار أعمال فريق العمل المكون من خبراء البلدان الثلاثة.

الجدير بالذكر أن مشروع خط أنبوب الغاز العابر للصحراء هو مشروع ضخم لنقل الغاز يربط البلدان الثلاثة على مسار يفوق طوله ٤ آلاف كيلومتر.