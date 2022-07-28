جدة - نرمين السيد - ووقع على هذه المذكرة وزراء الطاقة والمواد البترولية للبلدان الثلاثة، وذلك تتويجا لأعمال الاجتماع الوزارى الثالث بينهم، المنعقد، اليوم، حول مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، والذى تم تخصيصه لدراسة مختلف جوانب هذا المشروع، والتقدم المحرز فى تنفيذ خارطة الطريق الخاصة به والمعتمدة فى أبوجا (نيجيريا)، فى إطار أعمال فريق العمل المكون من خبراء البلدان الثلاثة.
الجدير بالذكر أن مشروع خط أنبوب الغاز العابر للصحراء هو مشروع ضخم لنقل الغاز يربط البلدان الثلاثة على مسار يفوق طوله ٤ آلاف كيلومتر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مذكرة تفاهم بين الجزائر والنيجر ونيجيريا لبناء خط غاز عابر للصحراء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.