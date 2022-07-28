لبنان يعلن الحداد الوطنى بمناسبة الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت

جدة - نرمين السيد - وقرر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتى قرارا بإغلاق الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الخميس، الموافق للرابع من أغسطس المقبل فى ذكرى انفجار ميناء بيروت، كما تنكس الأعلام على الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، وتعدل البرامج العادية فى محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع ذكرى الفاجعة الأليمة، وتضامنا مع عائلات الضحايا والجرحى وعائلاتهم.

وأودى انفجار ميناء بيروت فى الرابع من أغسطس عام 2020 بحياة أكثر من 200 شخص وأصاب أكثر من 6 آلاف شخص وأدى لتشريد أكثر من 300 ألف مواطن.