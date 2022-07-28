جدة - نرمين السيد - وقرر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتى قرارا بإغلاق الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الخميس، الموافق للرابع من أغسطس المقبل فى ذكرى انفجار ميناء بيروت، كما تنكس الأعلام على الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، وتعدل البرامج العادية فى محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع ذكرى الفاجعة الأليمة، وتضامنا مع عائلات الضحايا والجرحى وعائلاتهم.
وأودى انفجار ميناء بيروت فى الرابع من أغسطس عام 2020 بحياة أكثر من 200 شخص وأصاب أكثر من 6 آلاف شخص وأدى لتشريد أكثر من 300 ألف مواطن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لبنان يعلن الحداد الوطنى بمناسبة الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.