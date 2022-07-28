الاقتصاد الأمريكى يسجل انكماشا للمرة الثانية.. ومخاوف من الركود

جدة - نرمين السيد - وأفادت وزارة التجارة، حسبما نقلت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية، اليوم الخميس، بأن هذا هو ثانى تراجع فى الناتج المحلى الإجمالى يسجله الاقتصاد، إذ جاء بعد انخفاض سنوى بنسبة 1.6% من يناير حتى مارس.
وأوضحت الصحيفة أن الأرباع المتتالية من انخفاض الناتج المحلى الإجمالى تشكل مؤشرا واحدا غير رسمى، وإن لم يكن نهائيا، للركود.
ويأتى التقرير فى وقت حرج يكافح فيه المستهلكون والشركات للتعامل مع التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض.
ورفع مجلس الاحتياطى الفيدرالى، أمس الأربعاء، سعر الفائدة القياسى بمقدار ثلاثة أرباع نقطة، للمرة الثانية على التوالى؛ فى مساعيه للتغلب على أسوأ تفشى للتضخم منذ أربعة عقود.
ويأمل الاحتياطى الفيدرالى فى تحقيق "هبوط ناعم"، وهو ما يعنى خلق حالة من التباطؤ الاقتصادى تنجح فى كبح الأسعار المرتفعة، من دون التسبب فى ركود.
واستبعد رئيس الاحتياطى الفيدرالى جيروم باول والعديد من الاقتصاديين أن ما يظهره الاقتصاد حاليا من ضعف يمثل نذيرا على حالة ركود؛ مستشهدين، على وجه الخصوص، بسوق العمل الذى لا يزال قويا ويوفر 11 مليون فرصة عمل، ومعدل البطالة المنخفض بشكل غير مألوف إلى نسبة 3.6%؛ مما يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكى لا يزال بعيدا عن الركود.
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