الكاظمى: الأحداث داخل العراق تمثل مؤشرا مقلقا

جدة - نرمين السيد - قال رئيس مجلس الوزراء العراقى، مصطفى الكاظمى، اليوم الخميس، إن الأحداث المتسارعة التى يشهدها العراق فى ضوء الخلافات السياسية الحالية تمثل مؤشرا مقلقا للاستقرار والسلم الاجتماعى اللذين عملت الحكومة على تكريسهما وتثبيتهما منذ توليها فى 2020.





ووجه الكاظمى، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، الدعوة إلى القوى السياسية، بعدم تحميل الحكومة الأزمات السياسية، وذلك عقب أحداث يوم أمس الأربعاء، التى شهدت دخول المتظاهرين إلى المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان.

وأضاف، أن الحكومة خطت طوال العامين الماضيين نمطا هادئا ووطنيا فى التعاطى مع الأزمات السياسية المختلفة وقدمت المصلحة العامة على المصالح الخاصة، وركزت جهودها المهنية على حفظ أمن الناس ومصالحها، وتجنب الدخول فى مهاترات سياسية.

وتابع أنه ومن هذا المنطلق تعبر الحكومة عن استغرابها لاستمرار المحاولات فى زجها بتفاصيل أزمات سياسية حتى بعد دخولها مرحلة تصريف الأعمال، وإعلانها منذ اليوم التالى لإجراء الانتخابات اتخاذ كل الإجراءات لتسليم الواجب والمسؤولية للحكومة التى تتشكل وفق السياقات الدستورية.

وأشار إلى أن الحكومة إذ تجدد مناشدة كل القوى السياسية بعدم إسقاط الأزمات السياسية عليها، بل تبنى منهج الحوار البناء؛ لمعالجة الخلافات والخروج بالبلد من حالة الانسداد، فإنها تدعو الجميع إلى تفهم الموقف الحرج والحساس الذى يقف فيه العراق اليوم، ومنع زج البلاد فى أزمة أمنية أو اجتماعية وسط ظروف إقليمية ودولية معقدة.

ولفت إلى أن العراق قد تمكن من استعادة عافيته بعد معاناة وتضحيات كبيرة، ويجب على الجميع الحفاظ على ما أنجز، ودعم الحكومة ومؤسساتها، والقوى الأمنية والعسكرية؛ للقيام بواجباتها فى ضمان الاستقرار الأمنى.

وقال الكاظمى:"لقد حملنا شعار الصمت وعدم الدخول فى المواجهات السياسية ورفضنا الرد على الاتهامات وحملات التشويه الظالمة، وحافظنا على استقلالية الحكومة فى التنافس السياسى والانتخابى من خلال عدم مشاركة رئيس الحكومة أو من يمثله فى الانتخابات التى جرت فى أكتوبر 2021؛ لحماية الانتخابات من أى اتهام أو تأويل، ومع ذلك لم تتوقف ماكينة الاتهام والتضليل عن محاولة تشويه هذا الدور الوطنى، والطعن بحياد الحكومة، ومصداقيتها فى كل مناسبة، ومن دون أسباب موضوعية".

وأوضح، أن الحكومة تطالب الجميع بمواجهة الأزمات والخلافات بروحية الحوار الوطنى تحت سقف الوطن الواحد، والتحلى بالحكمة فى تفسير الأحداث، وعدم البناء على افتراضات ونظريات وظنون لا تمت إلى الحقيقة بصلة.