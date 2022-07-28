الولايات المتحدة تخصص 500 مليون دولار لدعم الدول المتضررة من الحرب الروسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 يوليو 2022 08:22 مساءً - خصصت الولايات المتحدة مساهمة بقيمة 500 مليون دولار إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم الشركات والخدمات العامة المتضررة من حرب روسيا وأوكرانيا، وغيرها من الدول التي عانت من أزمات حادة جراء الغزو الروسي.

وقالت أليكسيا لاتورتو، مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية للتجارة الدولية والتنمية، إن الولايات المتحدة قررت دعم الشركات والدول المتضررة من حرب روسيا وأوكرانيا بتقديم مساهمة قدرها 500 مليون دولار، ما يؤكد دعم واشنطن مجددًا لشعب أوكرانيا في الدفاع عن بلاده من حرب روسيا غير المبررة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية، أن هذا التمويل سيدعم الاستجابة الفورية للأزمات بشكل رئيسي في أوكرانيا، بما في ذلك احتياجات أمن الطاقة والأمن الغذائي، بما في ذلك البنية التحتية الحيوية في النقل والخدمات اللوجستية، وكذلك التمويل المباشر للمزارعين والمصدرين، ودعم الفئات الضعيفة والمشردين داخليا.

وتجدر الإشارة إلى أن مساهمة الولايات المتحدة ستستخدم ما لا يقل عن مليار دولار في استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي ستساعد على استعادة النشاط الاقتصادي من خلال أدوات تقاسم المخاطر وحشد المانحين الآخرين.

سيدعم هذا التمويل أيضًا منح المساعدة الفنية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين بيئة الأعمال، والتخفيف من مخاطر انعدام الأمن الغذائي والطاقة.