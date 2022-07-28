نيجيريا: مقتل 4 من عناصر الأمن في هجوم إرهابي بولاية بورنو

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 يوليو 2022 08:22 مساءً - قُتل ثلاثة شرطيين وعنصرا في وحدة حراسة في كمين نفذه إرهابيون، استهدف موكب مسؤول محلي في ولاية بورنو بشمال شرق نيجيريا.

وقال مصدران في وحدات الدفاع الذاتي المعينة من الحكومة المحلية، إن عناصر من تنظيم داعش ولاية غرب إفريقيا أطلقوا، قذيفة صاروخية (آر.بي.جي) على موكب الشيخ ممان غادي، مسؤول الإدارة المحلية لمنطقة ناغنزاي، لدى عودته من بلدة مونغونو الأربعاء.

وقال عمر آري لوكالة فرانس برس: إن "قذيفة الار بي جي سقطت على إحدى سيارات الموكب فانفجرت وقتلت رجال الأمن الذين كانوا داخلها" مؤكدا أن القتلى هم "ثلاثة شرطيين وعنصر في ميليشيا".

ووقع الكمين في قرية مايل-40، على الطريق السريع الرابط بين مايدوغوري ومونغونو والممتد مسافة 135 كلم، وفق إبراهيم ليمان المنتمي إلى وحدات الدفاع الذاتي.

وأكد المصدران عدم إصابة المسؤول المحلي في الهجوم.

وكثف التنظيم الإرهابي "داعش" هجماته على المسافرين على الطريق السريع. وأقام عناصره نقاط تفتيش حيث ينفذون عمليات سرقة وقتل إضافة إلى استهداف المواكب الأمنية بكمائن.

ودفعت الهجمات شبه اليومية بالسلطات إلى تسيير دوريات عسكرية على الطريق السريع، لكن أعمال العنف تتواصل.

أودت الهجمات الإرهابية المستمر منذ 13 عاما بأكثر من 40 ألف شخص، وتسبب بنزوح 2,2 مليون شخص في شمال شرق نيجيريا.

وامتدت أعمال العنف إلى الدول المجاورة، النيجر وتشاد والكاميرون، ما أدى إلى إنشاء تحالف عسكري إقليمي لمحاربة هؤلاء المتشددين.

تجدر الإشارة إلى أن هجوم الأربعاء، يأتي بعد أسبوع من مقتل 17 شخصا من بينهم 5 شرطيين، في هجمات مسلحة شنتها عصابة إجرامية في مقاطعة كاتسينا شمال غربي نيجيريا، حسبما أعلنت الشرطة ومسؤول محلي.

وغابات شمال غرب نيجيريا ووسطها مليئة بعصابات إجرامية يطلق السكان المحليون على أفرادها اسم "قطاع الطرق"، لأنهم يقتلون الناس أو يخطفونهم بعد أن ينهبوا منازلهم ويحرقوها.