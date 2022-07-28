روسيا: الرد على تهديدات انضمام السويد وفنلندا للناتو سيكون وفقا لأفعالهما

جدة - نرمين السيد - أعلن نائب رئيس مجلس الأمن القومى الروسى، دميترى ميدفيديف، أن الرد الروسى على التهديدات الناشئة من انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسى (الناتو)؛ سيكون متوافقا مع تلك المخاطر.





وقال ميدفيديف، فى تصريح اليوم الخميس لدى وصوله مقاطعة "كاريليا" على الحدود مع فنلندا: "إن رد روسيا على تهديدات انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو؛ سيكون وفقا لأفعالهما والمخاطر الناتجة عن ذلك".

وكان ميدفيديف قد وصل فى وقت سابق من اليوم إلى "كاريليا"، حيث عقد اجتماعا بشأن ضمان أمن بلاده فى الاتجاه الشمالى الغربى فى سياق انضمام فنلندا والسويد إلى "الناتو" وزار عددا من المواقع فى المقاطعة.

ميدانيا وعلى الصعيد الأوكرانى، لقى شخصان على الأقل مصرعهما فى انهيار مبنى مكون من خمسة طوابق فى بلدة "توريتسك" بشرق أوكرانيا، وذلك فى أعقاب غارة روسية اليوم الخميس.

ونقلت شبكة "سى إن إن" الأمريكية عن خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية قولها إن رجال الإغاثة فى بلدة "توريتسك" انتشلوا جثتين لرجل وسيدة، وذلك أثناء عمليات الإنقاذ الطارئة التى قاموا بها عند الجزء المدمر من مبنى سكنى مكون من خمسة طوابق.

وكانت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكرانى قد أبلغت عن وقوع هجوم صاروخى على البلدة فى وقت مبكر من صباح اليوم.. حيث قالت "فى الخامسة صباحا، كان هناك هجوم صاروخى على توريتسك وسقوط صاروخ على مبنى سكنى.. وتدمر طابقان".