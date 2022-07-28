نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده الجديدة ٢٠٢٢ لهذا الأسبوع في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الجديدة تُجدد أسبوعيًا بحيث تكون شاملة لكافة احتياجات الأعضاء والزوار لهايبر بنده في المملكة العربية السعودية كما أن عروض بنده الأسبوعي بها العديد من الأدوات المنزلية والأواني المستخدمة في طهي الطعام، وعروض على مستلزمات الرجال الأساسية مثل كريمات الشعر والشامبو وغيرها من المنتجات، وتتضمن عروض بنده الإلكترونية خصومات على مواد غذائية مميزة ومنها منتجات قد تحصل عليها ومعها حبة إضافية، وتستطيع معرفة أبرز عروض شاشات سمارت بنده من خلال الكتالوج الأسبوعي.

عروض بنده الجديدة

تتعامل العديد من الشركات المتخصصة في المنتجات الغذائية مع هايبر بنده وهناك مجموعة متعددة من منتجات المراعي من بينها عروض على زبادي يوناني من المراعي الحبتين بسعر 6.95 ريال سعودي، ومتوفر جبن شيدر من المراعي أيضًا العبوة الترويجية بسعر 14.95 ريال سعودي وفي عروض بنده الجديدة يمكن شراء زبدة طبيعية غير مملحة من نفس الشركة بحجم العبوة 100 جرام بسعر الحبتين 10.95 ريال سعودي.

وتُقدم أيضًا عروض على الجبنة الموزاريلا المبشورة بحجم العبوة 200 جرام بسعر 14.95 ريال سعودي للحبتين، بينما عند شراء شرائح الجبن شيدر من المراعي بحجم نصف كيلو سيكون السعر 13.95 ريال سعودي، ومتوفر جبنة مثلثات المراعي بعدد ثماني قطع بسعر الحبة الواحدة 12.95 ريال سعودي.

عروض بنده ٢٠٢٢ لهذا الأسبوع

كما أن عروض بنده ٢٠٢٢ في هذا الأسبوع تحتوي على العديد من عروض الصيف من بينها عرض على بطاطس ويدجز المستخدمة في القلي بحجم العبوة الواحدة اثنين كيلو جرام ونصف بسعر 26.95 ريال سعودي، وهناك بطاطس مقلية ديل مونتي بنفس الحجم بسعر 15.95 ريال سعودي، أما عن سمك فيليه سمك بونيتو بحجم واحد كيلو جرام سيكون سعرها 25.95 ريال سعودي.

وتستطيع شراء دجاج برديكس بحجم واحد كيلو جرام بسعر 18.50 ريال سعودي، أو برجر الدجاج بالبقسماط من أمريكانا بسعر 18.95 ريال سعودي، وإن كنت من عشاق البهارات العربية فقد وفر سوبر ماركت بنده خصم على البرجر من أمريكانا بالبهارات العربية بحجم 1344 كيلو جرام بسعر 27.95 ريال سعودي، وعند الحصول على المفروم من دجاج طيبة سيكون السعر للحبتين 12.95 ريال سعودي، أو ناجيت دجاج فاخر حار من رضوى بسعر 13.95 ريال سعودي للحبة.