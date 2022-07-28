حقيقة صرف راتب إضافي لمستفيدي الضمان الاجتماعي بأمر ملكي .. وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تُجيب

تم إصدار أمر ملكي سامي في الشهر الفائت من خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يقتضي بصرف راتب إضافي للمستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور والضمان الاجتماعي القديم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وقد تم نشر أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استمرار صرف راتب إضافي لمستفيديي الضمان الاجتماعي، وقد أوضحت وزارة الضمان الاجتماعي حقيقة الأمر، في السطور التالية نوضح المزيد من التفاصيل.

حقيقة استمرار صرف راتب إضافي لمستفيدي الضمان الاجتماعي

بعد أن انتشرت الأنباء على مواقع التواصل الاجتماعي بين مستفيدي الضمان الاجتماعي من مواطني المملكة العربية السعودية بشأن صدور أمر ملكي يقتضي باستمرار صرف راتبين للمستفيدين من الضمان، فقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوضيح الأمر وجاء على النحو التالي:

يتم إضافة راتب الضمان الاجتماعية شهريا بحسابات المستفيدين البنكية.

يقدم الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود دعم إضافي للمستفيدين من الضمان الاجتماعي بالشهر الفائت بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقد أوضحت الوزارة أنه لم يتم البت في أي أنباء بصرف الزيادة في راتب الضمان للمستفيدين، على أن يتم صرف الراتب الأساسي للمستفيدين بدون أية زيادة.

وقد نبهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على مواطني المملكة العربية السعودية عدم الانسياق وراء الشائعات والأنباء الكاذبة، وقد أوضحت أنه سوف يتم الإعلان رسميا عن أي زيادة في حالة صدور أمر ملكي بالزيادة.

شروط الضمان الاجتماعي المطور لقبول الأهلية 1444

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية شروط لازمة للتمكن من الاستفادة من دعم الضمان الاجتماعي المطور، والشروط تتمثل في السطور التالية:

أن يطون سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم مقيمًا بالمملكة العربية السعودية إقامة دائمة.

يشترط ألا يكون الشخص ممتلكًا لأي أصول بقيمة مادية مرتفعة.

كما يجب ألا يكون مقيمًا بأي من دور الإيواء الحكومية التي تتبع للمملكة العربية السعودية.

يجب ألا يزيد الدخل عن الحد المانع للضمان الاجتماعي.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444

يتم التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة العربية السعودية من خلال اتباع ما يلي: