نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم اليوم .. موعد التقديم على الوظائف التعليمية 1444 في السعودية عبر نظام جدارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن بداية التقديم على الوظائف التعليمية 1444، وقد أتاحت وزارة التعليم السعودية 11547 ألف وظيفة بنظام التقاعد رسميًا وفق اللائحة التنفيذية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالخدمة المدنية، هذا وقد قامت وزارة التعليم السعودية بتحديد موعد التقديم على الوظائف التعليمية 1444 في السعودية وطريقة التقديم إلكترونيا على الوظائف الجديدة الشاغرة.

موعد التقديم على الوظائف التعليمية السعودية 1444

أوضحت وزارة التعليم السعودية إلى حاجة الوزارة إلى 11547 وظيفة تعليمية بعقد رسمي، على أن يبدأ التقديم على الوظائف التعليمية الشاغرة المعلن عنها من قبل الوزارة في يوم الأحد المقبل الموافق 2-1-1444

ومن المقرر أن يستمر فتح باب التقديم على الوظائف التعليمية حتى يوم 9-1-1444، على أن يتم الإعلان عن نتائج القبول على الوظائف التعليمية في يوم 15-1-1444.

كما أن وزارة التعليم السعودية أشارت إلى التخصصات المطلوبة للوظائف التعليمية، وهي:

اللغة الإنجليزية.

الرياضيات.

الكيمياء.

الأحياء.

الفيزياء.

المهارات الرقمية.

إدارة الأعمال.

والإدارات التعليمية المستهدفة للوظائف التعليمية الجديدة هي:

متطلبات التقديم على الوظائف التعليمية الجديدة

يجب أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة من هؤلاء من تنطبق عليهم الضوابط والشروط الخاصة بشغل الوظيفة التعليمية.

على أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة جامعية في مجال التخصص المطلوب.

يجب أن يحقق المتقدم الشروط اللازمة لمزاولة مهنة التعليم ويحقق المعايير المهنية.

أيضًا يجب أن يكون حاصلًا على معادلة شهادة جامعية من خارج المملكة العربية السعودية، ومصدقة من وزارة التعليم.

خطوات التقديم على الوظائف التعليمية السعودية 1444

للتقديم على الوظائف التعليمية السعودية على رتبة معلم ممارس بنظام التقاعد لكل من الجنسين، يجب أن يكون منطبق عليه الشروط السابق ذكرها، ويتم التقديم على الوظائف التعليمية السعودية 1444 عبر اتباع الخطوات التالية: