عروض بنده الاسبوعي وأفضل خصومات للاعضاء 2022

عروض بنده الاسبوعي متوفرة في كافة الفروع مثل عروض بنده اليوم مكة تشمل جميع المنتجات التي ظهرت في كتالوج عروض بنده 2022 والنشرة الإلكترونية التسويقية للهايبر متاح بها الكثير من المنتجات مثل مستلزمات الأطفال من حديثي الولادة وبعد المستلزمات النسائية الشخصية، بالإضافة إلى منتجات غذائية متنوعة كما أن عروض بنده الجديدة شاملة للعديد من الأجهزة الإلكترونية ومنها عروض شاشات سمارت بنده لهذا الأسبوع.

عروض بنده الاسبوعي

يمكن شراء العديد من المنتجات وفي نفس الوقت توفير نفقات كثيرة من خلال عروض بنده الاسبوعي في السعودية، ومن بين العروض المتاحة في النشرة الأسبوعية ما يلي:

عروض على طحين فاخر الأولى سعر الحبة حجم خمسة كيلو جرام 14.95 ريال سعودي ومعها حبة أخرى هدية ويمكن شراء سكر سواء ناعم أو خشن الأسرة بحجم العبوة عشرة كيلو جرام بسعر 26.95 ريال سعودي، ومتوفر زيت دوار الشمس من نور الحبتين حجم لتر ونصف بسعر 36.95 ريال سعودي، وهي من العروض المخصصة فقط للأعضاء.

ومن عروض الأعضاء في هايبر بنده أيضًا عرض على جبنة كريم مطبوخة قابلة للدهن بوك بحجم العبوة نصف كيلو جرام ومعها عبوة أخرى بسعر 24.95 ريال سعودي.

ومتوفر دجاج دو في عروض الصفحة الرئيسية من بندة بسعر الحبة الواحدة 17.95 ريال سعودي، بينما الكرتون كامل سعره 174.95 ريال سعودي، ويمكن شراء أكياس شاي ربيع المذاق الأصلي في عروض بنده بسعر 29.95 ريال سعودي.

عروض الأعضاء من هايبر بنده

ومن عروض الأعضاء المتوفرة في الهايبر عرض مميز على الهيل الذهبي زيتا بحجم العبوة نصف كيلو جرام بسعر 47.95 ريال سعودي، كما أن هناك كريمة الطبخ من المراعي العبوة نصف كيلو جرام بسعر 10.95 ريال سعودي وعند شراء شبيعة جبنة كريم من المراهي بحجم نصف كيلو ستحصل على عبوتين بسعر 22.95 ريال سعودي.

وهناك أنواع مختلفة من رقائق التورتيلا، فأولى العروض متوفرة على برونتو بسعر الحبة الواحدة 7.95 ريال سعودي، وهناك أخرى رقائق تورتيلا بالدقيق الأسمر حجم ربع كيلو جرام بنفس السعر، وعند شراء خبز البريوش فونتي حجم نصف كيلو جرام سيكون السعر داخل عروض بنده الاسبوعي 9.95 ريال سعودي.