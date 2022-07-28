نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم في الوظائف التعليمية بنظام التعاقد التي أعلنت عنها وزارة التعليم اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم منذ قليل عن رابط التقديم في الوظائف التعليمية التي تم طرحها منذ قليل، كما تضمن الإعلان الذي تناقلته وسائل اإعلان في المملكة خطوات وطريقة التقديم، والخطة الزمنية للتقديم على هذه الوظائف، وطالبت الوزارة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف تجهيز المتطلبات التي تحتاجها الوزارة والالتزام بالمواعيد الرسمية للتقديم، كما حددت الوزارة الإدارات التعليمية التي تعاني عجزا في الهيئات التعليمية وسوف يتم التعاقد مع معلمين بوظيفة معلم ممارس فيها، وحددت الوزارة أن الاختيار سوف يعتم على نظام المفاضلة بين الوظائف الذي تعتمده الوزارة، وقال البيان الصادر من الوزارة أنها تحتاج إلى 11547 وظيفة معلم ممارس بنظام التعاقد الرسمي مع الوزارة، وهذا التعاقد سيكون وفقا للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.

متطلبات الوظائف التعليمية بنظام التعاقد في المملكة

وحددت وزارة التعليم التخصصات التي يتم قبول طلبات التقدم عليها، وهذه التخصصات هي الأحياء، والكيمياء، والفيزياء، والمهارات الرقمية، وإدارة الأعمال، واللغة الإنجليزية والرياضيات، وأوضح البيان أن المتطلبات التي يجب تقديمها من المتقدمين تشترط الآتي:

يجب أن يكون المتقدم منطبق عليه شروط شغل الوظائف التعليمية.

كما ينبغي عل المتقدم أن يكون من الحاصلين على مؤهل جامعي في التخصص المطلوب من التخصصات السابقة.

ويجب أيضا أن يحقق المتقدم المعايير المهنية التي تحدد مزاولة مهنة التعليم.

في حال كان المتقدم حاصلا على الشهادة الجامعية من خارج المملكة فيجب عليه أن يقوم بمعادلتها من وزارة التعليم بالمملكة.

الإدارات التعليمية التي تحتاج إلي وظيفة معلم ممارس

وتستهدف وزارة التعليم سد العجز في الإدارات الآتية: الرياض، الزلفي، المجمعة، العلا، المخواة، حفر الباطن، شقراء، محايل عسير، ظهران الجنوب، شرورة، رجال ألمع،الدوادمي، المنطقة الشرقية، حائل، جازان، تبوك، بيشة، عفيف، المهد، ينبع، النماص، القصيم، نجران، وادي الدواسر، الأحساء، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الليث، القويعية، صبيا، الباحة، البكيرية، الطائف، المذنب، القريات، الحدود الشمالية، سراة عبيدة، الرس، الخرج، الحوطة والحريق، الجوف، الأفلاج، عسير، الغاط، القنفذة.

خطوات التقديم في وظائف تعليمية بنظام التعاقد

ويستطيع الراغبون في التقدم على وظيفة معلم ممارس بوزارة التعليم بنظام التعاقد اتباع هذه الخطوات:

الخطة الزمنية للتقديم

وأوضح البيان الصادر من وزارة التعليم أن الخطة الزمنية للتقديم وموعد إعلان النتائج سيكون كالآتي: