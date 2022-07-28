نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي شروط قرض الزواج من بنك التسليف 60 ألف ريال ؟ في المقال التالي
يبحث الكثير من المواطنين بالمملكة عن شروط قرض الزواج بنك التسليف 60 ألف، حيث أن بنك التسليف يوفر للعملاء الكثير من التسهيلات والقروض لمحدودي ومتوسطي الدخل، ولكن بالطبع يوجد مجموعة من الشروط التي يجب أن تتحقق من اجل الحصول على هذا القرض والتي سوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال.
ما هي شروط قرض الزواج من بنك التسليف 60 ألف ؟
هناك مجموعة من الشروط التي قام بنك التسليف بوضعها من أجل أن يقوم بإعطاء قرض الزواج والحصول على 60 ألف ريال، وهذه الشروط موضحة فيما يلي:
- أن يكون عمر الكفيل كحد أقصى 55 عامًا، وعمر المقترض لا يتجاوز 70 عامًا.
- أن يكون الدخل الشهري كحد أقصى 12,500 ريال سعودي.
- أن يكون هذا الزواج للمرة الأولى، باستثناء وفاة الزوجة أو طلاق الزوجة قبل الدخول بها.
- أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- القيام بتقديم عقد النكاح الرسمي مصدق من المحكمة المختصة، وألا يكون قد مضى عليه أكثر من سنتين هجرية.
- يتم احتساب مدة عقد النكاح طبقًا للتاريخ الهجري.
- يتم احتساب المدة من تاريخ تقديم الطلب.
ما هي المستندات المطلوبة للتقديم على قرض الزواج من بنك التسليف
هناك مجموعة من المستندات والمتطلبات التي يقوم بنك التسليف بطلبها من أجل القيام بالتقديم على قرض الزواج من بنك التسليف، وهي:
- أصل تعريف بالراتب مفصل للكفيل وموقع ومختوم من جهة عمل الكفيل.
- نموذج تسليم البريد ويوجد به اسم وتوقيع العميل واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي.
- صورة شهادة الوفاة للزوجة الأولى وصورة كرت العائلة المضافة فيه الزوجة الأولى المتوفاة في حال كان الزواج للمرة الثانية بسبب وفاة الزوجة الأولى.
- صورة هوية العميل.
- تصريح بياناتي للكفيل من موقع وزارة الداخلية على أن يكون ساري المفعول.
- صورة سجل الأسرة المضافة فيه الزوجة.
- أصل نموذج 105 المعبأ إلكترونياً والمطبوع من حساب الشخص طالب التمويل في بوابة التقديم الإلكترونية للبنك ومختوم بالختم الرسمي.
- تصريح بياناتي للعميل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول.
- صورة عقد النكاح.
- أصل رقم حساب الآيبان على الورق الرسمي للبنك ومصدق بختم البنك.
- صورة هوية الكفيل.
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