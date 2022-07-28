ما هي شروط قرض الزواج من بنك التسليف 60 ألف ريال ؟

يبحث الكثير من المواطنين بالمملكة عن شروط قرض الزواج بنك التسليف 60 ألف، حيث أن بنك التسليف يوفر للعملاء الكثير من التسهيلات والقروض لمحدودي ومتوسطي الدخل، ولكن بالطبع يوجد مجموعة من الشروط التي يجب أن تتحقق من اجل الحصول على هذا القرض والتي سوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال.

ما هي شروط قرض الزواج من بنك التسليف 60 ألف ؟

هناك مجموعة من الشروط التي قام بنك التسليف بوضعها من أجل أن يقوم بإعطاء قرض الزواج والحصول على 60 ألف ريال، وهذه الشروط موضحة فيما يلي:

أن يكون عمر الكفيل كحد أقصى 55 عامًا، وعمر المقترض لا يتجاوز 70 عامًا.

أن يكون الدخل الشهري كحد أقصى 12,500 ريال سعودي.

أن يكون هذا الزواج للمرة الأولى، باستثناء وفاة الزوجة أو طلاق الزوجة قبل الدخول بها.

أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

القيام بتقديم عقد النكاح الرسمي مصدق من المحكمة المختصة، وألا يكون قد مضى عليه أكثر من سنتين هجرية.

يتم احتساب مدة عقد النكاح طبقًا للتاريخ الهجري.

يتم احتساب المدة من تاريخ تقديم الطلب.

ما هي المستندات المطلوبة للتقديم على قرض الزواج من بنك التسليف

هناك مجموعة من المستندات والمتطلبات التي يقوم بنك التسليف بطلبها من أجل القيام بالتقديم على قرض الزواج من بنك التسليف، وهي: