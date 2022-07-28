نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز تذاكر بوليفارد سيتي عبر موقع تكت www.ticketmx.com رابط تذاكر دخول مجانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتم استخدام، رابط حجز تذاكر بوليفارد سيتي، لشراء التذاكر من خلاله عن طريق موقع تكت ماكس او الموقع لموسم الرياض، جدير بالذكّر ان بوليفارد رياض سيتي مجمع ترفيهي كبير يقع في حي حطين ، المملكة العربية السعودية، ويتم تنظيم البوليفارد والذي يشار اليه بالحروف اللاتينية “BLVD RUH CITY” بشكل أساسي خلال مهرجان الرياض السنوي ومقسم إلى تسع مناطق فرعية والتي هي تستضيف العديد من مرافق الترفيه حيث دور السينما والمقاهي ومتاجر التسوق إلى جانب العديد من الفعاليات الرياضية والموسيقية والمسرحية.

رابط حجز لتذاكر بوليفارد سيتي

يمكن الوصول الى رابط تذاكر بوليفارد سيتي مباشرة من اللينك المرفق هنا، حيث يسمح هذا الرابط بحجز وشراء التذاكر المخصصة لمهرجان بوليفارد الرياض بعد التسجيل في موقع موسم الرياض ضمن النقر على أيقونات الموقع ثم تحديد خيارات التذاكر المرغوبة وصولاً الى دفع ثمن التذاكر بطرق الدفع المتاحّة على هذا الموقع.

البوليفارد الرياض سيتي

بوليفارد رياض سيتي، عبارة عن منطقة ترفيه مساحتها 400000 متر مربع، شكل نفسه النواة الحقيقية للترفيه المتنوع حيث انه جزء من فعاليات موسم الرياض السنوي برعاية هيئة الترفيه بالمملكة، البوليفارد لذلك أصبح لسنوات مقصد ترفيهي وسياحي لكثيٍر من المواطنين والسياح من خارج المملكة حيث يشتهر Boulevard Riyadh City بالمناطق المختلفة مثل النافورة الموسيقية او النافورة الراقصة وايضا منطقة سكوير نسخة طبق الأصل من تايمز سكوير في نيويورك ومنطقة الانهيار الجليدي وغيرها.

تذاكر بوليفارد

في الوقت الحالي تم إلغاء شرط حجز التذاكر لدخول بوليفارد سيتي حتى إشعار آخر، ووفقاً لم بينه موقع تكت مكس من خلال الحساب الرسمي ضمن رده على تساؤلات المستخدمين على موقع التدوينات المصغرة “تويتر” دخول البوليفارد مجاني او برسوم ؟ وهل يحتاج حجز مسبق، بالرد نعم مجاني بدون حجز.

جدير بالذكر انه بعمل مقارنة بين موقع موسم الرياض وموقع تكت مكس، تبين ان التذاكر متاحة على موقع تكت مكس فقط، وذلك بسبب انتهاء موسم الرياض في حين ان منطقة البوليفارد لا تزال مستمرة في العمل من 4 مساء وحتى 4 صباحاً ويمكن حجز تذاكر للدخول في البوليفارد تكت عن طريق www ticketmx com.