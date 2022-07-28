رسميا موعد تحميل FIFA 23 وأهم المميزات والاضافات الجديدة في اللعبة

FIFA 23 حيث تم الإعلان رسميا من جانب EA SPORT عن الموعد الرسمي لإصدار اللعبة وسيكون يوم 30 سبتمبر من العام الحالي أي بعد شهرين من ألان وستكون متاحة في هذا التاريخ لأجهزة بلاي ستيشن وأكس بوكس وPS5 وستكون السخة الأخيرة في الشراكة بين FIFA و EA حيث تم الإعلان منذ قترة عن الانفصال الرسمي بين الشركتين بعد هذة النسخة من اللعبة كمان أعلنت EA SPORT عن إصدار لعبتها ابخاصة بداية من عام 2024 مما يخلق منافس جديد في عالم العاب كرة القدم وتم إضافة العديد من المميزات الجديدة داخل لعبة فيفا 23 منها إضافة فرق كرة القدم النسائية وكأس العالم وهوا ما سوف نتعرف علية بالتفصيل من خلال السطور القادمة.

رسميا أضافة كأس العالم في FIFA 23

أعلنت EA رسميا إضافة طور كأس العالم داخل النسخة الجديدة من اللعبة. ويأتي ذلك تزامننا مع إنطلاق كأس العالم قطر بعد أقل من شهر من تاريخ إصدار اللعبة كما تم الإعلان إيضا عن إضافة نسخة كاس العالم للمنتخبات النسائية وكأس عالم مخصصة في اللعبة تحت أسم FUT بذلك يمكنك اللعب في ثلاث بطولات كأس عالم مختلفة داخل اللعبة.

إضافة الكرة النسائية في لعبة FIFA 23

كأنت المفاجأة المبري هو الإعلان عن نسخة كرة القدم النسائية داخل اللعبة لتصبح بذلك أول لعبة كرة قدم تقوم بإضافتها رسميا وسوف تجد جميع دوريات كرة القدم النسائية وكأس العالم إلي جانب قمصان الفرق الخاصة بهم مع حقوق الرعاية والاعلانات مطبوعة عليها

أضافات جديدة داخل فيفا 23

خاصية power shots وهي تطوير لأاسلوب التسديد داخل اللعبة للقيام بتسديدات خارقة.

كذلك تطور أسلوب تمير الكرة بواقعية أكثر فيمكنك الأن التمير بالظهر أو مشط القدم مثل تمريرة لوكا مودرتش الشهيرة.

كذلك إضافة مهارات جديدة وأصبحت تعتمد علي إذا كان اللاعب يلعب بالقدم اليمني أو اليسري.

إضافة أساليب جديدة للدفاع تجميع مع اللعب بمرونة واللعب الخشن الذي تحتاجة أحيانا لإيقاف الهجمات.

في نهائية المقال نكون قد أوضحنا الجديد داخل لعبة FIFA 23. وأهم اللميزات موعد تحميل اللعبة الرسمي خلال شهرين من الأن.