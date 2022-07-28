أجل سداد أول قسطين وأستلم تمويلك فورى بدون كفيل وبمبالغ مالية كبيرة

أجل سداد أول قسطين وأستلم تمويلك فورى بدون كفيل ، أحد أهم المنتجات التمويلية الميسرة والتى توفر للعميل مبالغ مالية كبيرة يمكن الاستفادة منها من خلال شروط سهلة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، حيث يعتبر هذا التمويل الشخصي أحد أهم الحلول التمويلية التي يبحث عنها الكثير من العملاء في المملكة العربية السعودية.

تمويل فورى بدون كفيل وأجل اول قسطين

تمويل سريع بدون ضامن ولا كفيل وبخيارات للسداد عديدة ومتنوعة والتى تناسب جميع العملاء في المملكة العربية السعودية ، يعتبر هذا البرنامج التمويلي أحد أهم المنتجات التمويلية التي يوفرها مصرف الراجحي لقطاع الأفراد بالمملكة ، حيث يوفر البنك من خلال هذا المنتج التمويلي إمكانية شراء مديونية العميل القائمة لدى البنوك الأخرى ، وذلك بالإضافة إلى إيداع المبلغ المتبقي في حساب العميل ، كما يقدم مصرف الراجحي للعملاء من خلال هذا التمويل الشخصي مبالغ مالية كبيرة والتي يمكن أن تصل قيمتها حتي 2.5 مليون ريال سعودي للمواطن السعودي والمواطن الوافد أيضاً بجنسيات مختلفة داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

التمويل الشخصي بدون كفيل من مصرف الراجحي في المملكة

يوفر مصرف الراجحي من خلال منتج التمويل الشخصي العديد من المزايا والتى يمكن أن يستفيد بها العميل عند التقدم بالطلب.

العملاء من كافة الجنسيات داخل أراضي المملكة العربية السعودية يمكنهم الاستفادة من هذا البرنامج التمويلي.

موظفي جميع القطاعات يمكنهم أيضاً التقدم بالطلب.

التمويل الشخصي من مصرف الراجحي متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة.

يقدم البنك من خلال هذا المنتج مبالغ مالية تصل قيمتها حتي 2 مليون ريال ونصف.

قرض مصرف الراجحي لقطاع الأفراد بالمملكة لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.

خيارات للسداد عديدة ومتنوعة متاحة لدى مصرف الراجحي تناسب العميل السعودي والعميل الوافد أيضاً.

إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من المواطنين السعوديين ، يمكن أن تصل فترة استحقاق مبلغ التمويل الشخصي حتي 60 شهر.

أما إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من المواطنين المقيمين ، فيمكن أن تصل مدة استحقاق مبلغ التمويل الشخصي حتي 36 شهر.

يتميز التمويل الشخصي من مصرف الراجحي بإجراءات سريعة وسهلة لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية.

يتيح مصرف الراجحي للعميل إمكانية تأجيل سداد أول قسطين من الاقساط التمويلية المستحقة وذلك من أجل تسهيل عملية السداد على جميع العملاء.

يمكن للعميل الإطلاع على المزيد من العروض التمويلية من مصرف الراجحي وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للبنك علي الإنترنت.

المواطن المتقاعد يمكنه الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل من مصرف الراجحي لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية .

الشخص المتقدم بالطلب يمكنه الاستفادة من السداد المبكر لمبلغ التمويل في أي وقت.

يوفر مصرف الراجحي الإعفاء من المديونية وذلك في حالة الوفاة أو العجز الكلي لاقدر الله.

شروط وأحكام الاستفادة من التمويل الشخصي من مصرف الراجحي