نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تسجيل الأرملة ضمن المستفيدين من دعم حساب المواطن في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تسجيل الأرملة كمستفيد من الدعم الحكومي المقدم من حساب المواطن بعد أن توفي زوجها تسجيل المرأة المطلقة سواء في حال وجود أو عدم وجود تابع لكل منهما كما أعلن برنامج حساب المواطن عن إمكانية التسجيل للمراة الأرملة وإضافة التابعين مع أرفاق كافة الوثائق والمستندات المطلوبة وفي حالة عدم وجود تابعين يجب أرفاق الوثائق والأوراق التي تثبت الاستقلالية باسم مقدمة الطلب التسجيل عبر حساب المواطن على الأنترنت للمراة الأرملة بعد تقديم العديد من المستندات والأوراق المطلوبة ومن تم القيام بالتسجيل عبر رابط حساب المواطن السعودي على الأنترنت.

خطوات التسجيل للمراة الأرملة كمستفيدة من حساب المواطن

الدخول على رابط حساب المواطن الالكتروني.

الضغط على أنشاء حساب جديد.

ثم كتابة رقم الهوية الوطنية.

وبعد إدخال رقم الجوال المتاح لكم.

ثم ادخل تاريخ الميلاد.

سوف يتم إرسال رسالة بها رقم سري مؤقت هذا الرقم.

وبعد اكتب كلمة المرور الجديدة.

تظهر لك صفحة ذات التبويب جديد بها كافه البيانات المطلوبة والتي يجب تسجيلها في الحقول المخصصة لذلك.

ثم التأكد من صحة البيانات السابقة التي قمت بإدخالها.

التالي الضغط على أيقونة التسجيل.

بذلك نكون انتهينا من الخطوات الهامة لتسجيل الأرملة المستفيدة من دعم حساب المواطن ولكن يبقى خطوة واحدة وهي يجب أرفاق كافة الأوراق والوثائق المطلوبة عبر الموقع والتي سوف نشرح خطواتها عبر الموقع.

كيفية رفع المستندات والأوراق للأرملة عبر الموقع الالكتروني في حساب المواطن

الذهاب إلى الواجهة الرئيسية لحساب المواطن في السعودية. ثم الضغط على أيقونة أدارة المرفقات. عليك تحديد نوع المرفقات التي يتم رفعها على الموقع. ارفع كل المستندات المطلوبة خلال عملية التسجيل. ثم الضغط على خيار حفظ.

تعد الخطوات السابقة هامة للتسجيل ورفع الأوراق على الموقع حيث لا يتم تسجيل المستفيد في حساب المواطن بدونها سوف تتم معالجة البيانات والتأكد من صحتها ومن صحة المستندات المقدمة على الموقع ثم يتم إرسال رسالة قصيرة بنجاح عملية تأكيد التسجيل وبعدها يمكن للأرملة الحصول على الدعم من الحكومة المقدم من حساب المواطن.

اهم الأوراق والمستندات المطلوبة لتسجيل المرأة الأرملة في حساب المواطن

تعد الأوراق و المستندات المطلوبة من قبل الموقع خطوه هامه لكي تحصل الأرملة على الدعم فما هي تلك الأوراق والمستندات المطلوبة والتي يجب يتم أرفاقها.

صك ولاية شرعية أو حضانة للأطفال الصغار.

أيضا إثبات عدم وجود تابعين للمراة الأرملة في حال عدم وجود أبناء من الزوج المتوفي.

أحضار صك الملكية السكن.

موعد الدعم القادم من حساب المواطن للمراة الأرملة

يتساءل الكثير عن موعد الدعم القادم من حساب المواطن للمراة الأرملة عن دعم شهر يوليو لعام 2022 خاصة بعد الانتهاء من خطوات تسجيل الأرملة كمستفيد من الدعم المقدم من حساب المواطن وخاصة بعد قرار البرنامج بانه سوف يدعم المرأة وغيرها من الفئات التي تستحق الدعم عند التقديم قبل 16 يوليو على أن تكون الدفعة المستحقة للدعم في شهر أغسطس 2022 بعد حصر جميع المتقدمين ومراجعة كافة اوراق المستندات وتوافر جميع الشروط القبول.