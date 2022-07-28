نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استخراج نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور أول من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع المحافظات في المقال التالي
رابط استخراج نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور أول بدء عدد كبير من الطلاب على مستوى عموم المحافظات العراقية فى مباشرة البحث عن تلك النتائج التي تستعد وزارة التربية والتعليم العراقية على بدء العمل على الكشف عنها مع بدء بشكل مؤخرا اختبارات الطلاب فى إتمام الصف السادس الاعدادي ومع انتهاء مجريات عقد اختبارات الطلاب على مستوى عدد معين من الأقاليم العراقية من اتمام عقد تلك الاختبارات حيث موعدنا اليوم مع اعلان نتائج إقليم كردستان فى شهادة إتمام السادس الاعدادي لذا نتابع ونوافيكم الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال الان خطوات وطرق اجراء الاستعلام عن تلك النتائج
رابط استخراج نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور اول
أكدت التصاريح الرسمية على ان نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور اول من المقرر على ان يتم العمل على اعلانها عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقي الرسمي وذلك لتسهيل مهام تحميل نتائج الطلاب فى جميع المحافظات العراقية وذلك بعد انتهاء اختبارات الدور الاول وانتهاء معها عمليات التصحيح ورصد الدرجات، على ان يصبح بإمكانكم متابعة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ومتابعة جميع التصريحات التي يتم نشرها وترويجها فيما يتعلق بتلك النتائج عبر صفحة الوزارة الرسمية على الفيس بوك او عبر قنوات التليجرام التابعة لوزارة التربية والتعليم العراقية التي أكدت من خلالها منذ قليل الوزارة على ان نتائج اقليم كردستان سيبدأ عمليات نشرها اليوم على مستوى كافة انحاء الاقليم على شكل نوافيكم به الان ونتابع من خلال الفقرة التالية من تلك المقال
خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2022 دور اول
نستعرض الان ونوافيكم من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الان خطوات وطرق اجراء الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2022 دور اول على الشكل التالي:-
- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الصف السادس 2022 دور اول
- تسجيل اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها
- تسجيل رقم الامتحاني الخاص بالطالب فى الخانة المخصصة لها
- حدد المحافظة التابع اليها
- انقر على ايقونة استعلام على ان تكون على الفور أمامك النتائج معلنة بنجاح
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