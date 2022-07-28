المجر: أوكرانيا لا يمكنها هزيمة روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال أوربان، حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية: "إن الحرب بهذا الشكل لا يمكن كسبها"، وذلك فى حديثه خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده المستشار النمساوى كارل نيهمر فى فيينا، اليوم.
وأضاف أن إستراتيجية الناتو لتزويد أوكرانيا بالأسلحة والتدريب أظهرت حتى الآن أنها لن تؤدى إلى النجاح -على حد قوله- مشددا على أنه لن يكون هناك سلام بدون تغيير هذه الإستراتيجية.
وأعرب عن مخاوفه من أن يتم الدفع بالاتحاد الأوروبى إلى حالة حرب، مشيرا إلى "أنه ليس من الواضح كيف يمكننا تجنب الركود فى الاتحاد الأوروبى إذا استمر القتال".
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