تعديل رغبات القبول الموحد لدخول الجامعات في سلطنة عُمان للطلاب الناجحين في الصف الثاني عشر، حيث أعلنت بوابة القبول الموحد بالسلطنة الجدول الزمني للقبول والتسجيل وأيضا الفترة المقررة لتعديل الرغبات، ويأتي تسجيل رغبات الطلاب لاختيار الكليات المناسبة، حسب الفرز الأول أو الثاني أو الثالث، والتي يتم الإعلان عن مواعيد التسجيل والإعلان عن نتائج الفرز بشكل متتابع حسب الجدول الزمني المقرر لذلك.

بوابة القبول الموحد سلطنة عُمان

تقوم بوابة القبول الموحد الخاصة بالتعليم العالي، لطلاب الثاني عشر، حيث يتم استقبال طلبات التسجيل في الجامعات في مراحل التسجيل، ويكون على الطلاب أو يتم في البداية الحصول على شهادة النجاح حسب حساب الطالب أو حساب ولي الأمر عبر بوابة سلطنة عمان التعليمية، ثم يتم استكمال كافة الوثائق الخاصة بالتقديم واتباع الجدول الزمني المقرر للتسجيل والفرز وإعلان النتائج.

[تعديل رغبات القبول الموحد] بوابة القبول الموحد heac.gov.om تسجيل الجامعات سلطنة عُمان 1444 – 2023

تقوم بوابة قبول الطلاب والطالبات في الجامعات العمانية بفتح باب التسجيل فيها للطلاب الناجحين في الثانوية، الصف الثاني عشر، بالدور الأول والثاني، ويتم فتح باب التسجيل ثم يتم إعادة فتحه لتعديل الرغبات وأيضا لاستقبال طلبات الطلاب الناجحين في الدور الثاني 1443، وتعتبر البوابة هي المنصة الوحيدة للتسجيل الجامعي التي تم جعل التسجيل فيها إلكتروني بشكل كامل، كما يتم غيضا إرفاق الوثائق والمستندات إلكترونيا، ويتم الفرز والتأكد من البيانات والدرجات والإعلان عن النتائج في وقت لاحق.

الكليات المتاحة في سلطنة عمان وطريقة استكمال إجراءات التسجيل

تعديل رغبات القبول الموحد 1444-2023

كيفية تسجيل القبول الموحد سلطنة عمان (تعديل الرغبات)

يجب أن يقوم الطالب بانتظار فتح باب التسجيل وتعديل الرغبات في بوابة وحدة القبول والتسجيل. يقوم بالدخول على الرغبات التي قام بتسجيلها من قبل ويتم التعديل عليها وفق الدرجات الجديدة والرغبات الجديدة. يتم حفظ الرغبات ثم الخروج. يجب أن يتم التعديل بالفترة المقررة لذلك ولا يتم قبول التعديل بعد ذلك

وتكون القائمة السابقة هي قائمة كافة الكليات في الفرز الأول والثاني والثالث، وأيضا جدول البعثات والكليات العسكرية، ويتم التسجيل فيها وفق جدول خاص للتسجيل.