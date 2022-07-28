طريقة الحصول على قرض الاسرة من بنك التنمية الاجتماعية السعودية 1444

يقدم بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات لمساعدة المواطنين، مثل قرض الاسرة من بنك التنمية الاجتماعية، يسعى بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية إلى توفير التمويل للأسر الفقيرة والمحتاجة من خلال تقديم منتجات متعددة بالتسلسل لدفع العبء اليومي من نفقات المعيشة، خاصة مع التقلبات المتعددة الأخيرة في الظروف الاقتصادية وتفشي وباء Covid-19.

طريقة الحصول على قرض الاسرة من بنك التنمية الاجتماعية

يمكن لجميع المواطنين السعوديين الحصول على قرض سكني من بنك التنمية الاجتماعية باتباع الخطوات التالية، مع بعض التعليمات والشروط، ومن أهمها:

اقرأ جميع شروط القروض العقارية المقدمة من بنوك التنمية.

يتم تقديم حساب المستفيد من خلال الموقع ويمكن التقديم لبرنامج واحد فقط (قرض زواج، قرض سكن، قرض استرداد).

يجب أن يوافق الكفيل على الكفيل بعد تقديم الطلب للمستفيد.

ستتم مراجعة الطلبات وتحديد وضعها.

إذا أدخلت البيانات، فتأكد من إدخالها بشكل صحيح.

بعد تقديم الطلب، سيتلقى المستفيد رسالة على هاتفه المحمول.

في حالة التقديم، يجب على العميل تسجيل الدخول إلى حسابه للمتابعة المستمرة للطلب.

عند رفض الطلب، يمكن للعميل التقديم مرة أخرى مع الاحتفاظ بالمستندات المطلوبة.

الشروط اللازمة لتمويل قرض الأسرة

إذا كنت ترغب في الحصول على قرض تمويل عقاري، يجب عليك:

يجب أن يكون المتقدمون أقل من 70 عامًا.

كما يجب ألا يقل عمر الضامن عن 55 عامًا ولا يزيد عن 55 عامًا.

ألا يزيد نصيب الفرد عن 3000 ريال سعودي.

في حالة الابن، يتم ضمه إلى الأسرة حتى بلغ 24 عامًا.

يمكن للمرأة التي تربي الأطفال التقدم بطلب للحصول على قرض منزل، ويمكنها أيضًا إثبات الطلاق أو الترمل مع المستندات المطلوبة.

تمويل يصل إلى 30 ألف ريال سعودي إذا كانت الفئة العمرية للمستفيد أكبر من 60 عامًا وأقل من 65 عامًا.

إذا كان المستفيد أكبر من 65 عامًا وأقل من 70 عامًا، يمكن أن يصل قرضه إلى 18000 ريال سعودي.

قرض الأسرة بنك التنمية الاجتماعية

يقدم بنك التنمية الاجتماعية العديد من الخدمات لمساعدة المواطنين والمواطنات في المملكة العربية السعودية من بينها (تسجيل قروض الإسكان)، يتضمن برنامج القرض الأهلي العديد من القروض المختلفة مثل قروض الاسترداد وقروض الإسكان وقروض الفئات الخاصة.