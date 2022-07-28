نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر بوابة التعليم الفني moe gov eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، يترقبه آلاف الطلاب المصريين ممن أدوا الاختبارات نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس. والإعلان عنها سيكون عبر موقع وزارة التربية والتعليم الفني، إلى جانب ذلك سيعلن عن أسماء الطلاب الأوائل في نتيجه الثانويه العامة 2022، ووزير التربية الدكتور طارق شوقي سيقوم بنفسه باعتمادها، وقد حدد التاريخ الرسمي للإعلان عنها، والذي سيوافق الأيام الأولى من شهر أغسطس المقبل، يتم إظهار النتائج على موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة، كما أكد الوزير بأن العمل مستمر ولم يتوقف من أجل إعلان النتائج في الوقت المناسب دون تأخير، فالطاقم التربوي يحرص على تجهيز النتائج الخاصة بمختلف المراحل في الميعاد المحدد لذلك، سنتعرف أكثر على تفاصيل نتيجة الصف الثالث ثانوي 2022 في مقالنا هذا.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022

إن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 في مصر بات قريبا، بحيث أن الطلاب سيحصلون على نتائجهم مطلع الشهر الجديد. ونتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 برقم الجلوس سيكون الإعلان الأولي عنها بطريقة إلكترونية. وقد مرت الامتحانات بسلام تام ولم تحصل أي عمليات تسريب للأسئلة الخاصة بالامتحان، وبقيت بعض الأمور فقط لتجهز النتائج التي يكون الاستعلام عنها كما سنوضح لكم:

يدخل الطالب إلى موقع وزارة التربية والتعليم الفني يقوم بالضغط على زر النتائج الثانوية العامة، ثم يكتب رقم الجلوس في المربع الموضوع له عليه أن يضغط بعد ذلك على زر عرض النتيجة الخاصة به على الموقع لحظات قليلة ويتمكن من التعرف على المعدل الذي تحصل عليه في الامتحانات، مع الدرجات في كل المواد الدراسية.

نتيجه الثانويه العامه 2022 برقم الجلوس

فيما يتعلق بموضوع اعلان نتيجة الصف الثالث ثانوي لم تكتمل بعد بعض التجهيزات الضرورية في مختلف المراكز. وأشار الوزير إلى أن أعمال الرصد والتصحيح قد قاربت على الانتهاء مؤكدا على أن النسب مقاربة لـ نتيجة الثانوية العامة في العام الماضي. وقال بأن زمن الحصول على مجموعة مئة بالمئة قد ولى. كما أكد بأن مراكز التصحيح مؤمنة جيدا وعليه لا يمكن أن يكون هناك تسريب للنتائج قبل الموعد.

نصل معكم إلى خاتمة موضوع موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022. وبما أن الوزير وضع النقاط على الحروف وتم تأكيد ظهورها في بداية أغسطس فليس على الطلاب أن يقلقوا بخصوص نتيجه الثانويه العامه 2022 برقم الجلوس. وسيتمكنون من الحصول عليها قريبا ليتعرفوا على الدرجات التي تحصلوا عليها والاطلاع عليها على موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة.