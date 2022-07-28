كيفية التقديم على وظائف منصة جدارة عام 1444 هجرياً وخطوات حساب نقاط المفاضلة

تزداد عمليات البحث في الساعات الأخيرة حول وظائف منصة جدارة 1444، حيث تعد منصة جدارة من أهم المنصات الإلكترونية التي يتم الاستفادة منها بالإضافة إلى (منصة مسار) وهي إحدى المنظومات الإلكترونية المتكاملة مع بعضها البعض والتي قد تم إنشاؤها قبل عدة سنوات وهذا بهدف إيجاد مسار موحد لدى الراغبين في التقدم على الوظائف التي يتم الإعلان عنها من قبل الجهات الحكومية المختلفة في المملكة العربية السعودية ،وقد تم إنشاء نظام جدارة عبر وزارة الخدمة المدنية وهذا في عام 1433 هجرياً والتي قد عملت على توفير الكثير من فرص العمل في الحكومة والتي من الممكن أن تكون مناسبة لكل من لديهم مؤهلات وخبرات العديد من الأشخاص في المملكة العربية السعودية وهذا عبر آلية خاصة.

طريقة التسجيل في خدمات جدارة عام 1444 هجرياً :-

ومن خلال موقعنا هذا ثقفني نقدم لكم الطريقة الصحيحة من أجل التسجيل في خدمات جدارة والتي تعتبر مفيدة لكل المواطنين في السعودية وكذلك المقيمين في المملكة ،وتلك الخطوات هي :-

يقوم المتقدم بالضغط على أيقونة إنشاء حساب خاص للمستخدم من خلال منصة جدارة. ومن ثم تسجيل جميع البيانات الشخصية لدى المستخدم. وبعد ذلك نقوم بإدخال كافة البيانات التي يحتاجها المواطن من أجل إنشاء السيرة الذاتية. التأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح التي تشير إلى حصول الشخص المستفيد على مؤهل علمي على الشخص المتقدم أن يقوم بالبحث بشكل مستمر حول الوظائف والإعلانات الخاصة بالوظائف الشاغرة والفرص المتاحة.

الشروط اللازم إتباعها من أجل التقديم على وظيفة إدارية في منصة جدارة عام 1444 هجرياً:-

وهناك عدد من الشروط اللازم إتباعها من أجل التقديم على وظيفة إدارية لدى منصة جدارة ،وتلك الشروط هي :-