نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى هاتف ابل شبح الهواتف مواصفات آيفون 14 برو iphone 14 pro max والسعر المتوقع في المقال التالي
مواصفات آيفون 14 برو iphone 14 pro max تعتبر هواتف الأيفون من أحسن الأنواع المعروفة في الوقت الحالي بسبب جودتها العالية، ودقة صنعها، وكذلك برامج الحماية، والأمان التي توفرها لصاحبها كما أنها تحتوي علي الكثير من التطبيقات المميزة التي لا توجد على أي هواتف أخرى، وتعتبر مواصفات آيفون 14 برو من أحدث المواصفات، والتحديثات التي ظهرت في آخر الفترات، وبسبب كل هذه المميزات فإن سعر هواتف الأيفون عموماً تعتبر غالية نظراً للتطورات، والتحديثات المستمرة في هذا النوع.
سعر ايفون 14 برو Max في الإمارات والسعودية ومصر وأمريكا وباقي الدول iphone 14 pro max
مواصفات آيفون 14 برو
يحتوي هاتف الآيفون على مواصفات كثيرة لا تتوفر في أي هاتف آخر، وهذا ما جعله طلب الكثير من الزبائن في الفترة الأخيرة، ومن هذه المواصفات:
- يقدم هاتف آيفون 14 برو خاصية الشحن السريع لصاحبه ليمكنه من أداء عمله بشكل مستمر، وبدون توقف مع استمرار عمل البطارية لفترة طويلة جداً دون الحاجة إلى الشحن.
- يحتوي أيضاً علي ذاكرة تخزين مثالية يمكنها أن تحتوي الكثير من الأفلام، والصور، والفيديوهات.
- الشاشة الخارجية للهاتف يوجد عليها طبقة من السيراميك لكي تقوم بحماية الهاتف من أي خدش.
- يتوفر آيفون 14 برو بنفس الألوان القديمة، وقد يتم تصميم ألوان أخري.
يوجد به مستشعر للتعرف على الوجه كما يوجد بصمة علي الزر الخاص بالطاقة لتزيد من أمان، وحماية الهاتف.
مميزات آيفون 14 برو
مواصفات آيفون 14 برو iphone 14 pro max يتميز هذا الهاتف بالعديد من المميزات التي تجعله هاتف يحتوي على جميع المتطلبات التي يحتاجها أي شخص مثل:
- التصميم الخاص بالهاتف مميز جداً كما يوفر لك مشاهدة ممتعة لجميع الفيديوهات بسبب ألوانه الفريدة.
- الكاميرات الخلفية، والأمامية تقوم بإلتفاط الصور بشكل رائع، وبألوان زاهية، ونقيه.
إضاءته قوية، وساطعة، ويمكن ضبطها تلقائيا لكي تناسب المكان.
- يوجد به بعض العيوب، ولكن مقارنة بالمميزات الخاصة بهذا الهاتف فهي لا تذكر.
سعر ايفون 14 برو ماكس
- يكون هاتف ايفون 14 برو ماكس في السعودية يكون بسعر 5100 ريال سعودي الذي يكون بحجم 256 جيجا بايت، ويكون سعر 512 جيجا بايت هو 5700 ريال سعودي.
- سعر iPhone 14 Pro Max في الإمارات ودبي 6,000 درهم إماراتي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أقوى هاتف ابل شبح الهواتف مواصفات آيفون 14 برو iphone 14 pro max والسعر المتوقع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.