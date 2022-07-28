أقوى هاتف ابل شبح الهواتف مواصفات آيفون 14 برو iphone 14 pro max والسعر المتوقع

مواصفات آيفون 14 برو iphone 14 pro max تعتبر هواتف الأيفون من أحسن الأنواع المعروفة في الوقت الحالي بسبب جودتها العالية، ودقة صنعها، وكذلك برامج الحماية، والأمان التي توفرها لصاحبها كما أنها تحتوي علي الكثير من التطبيقات المميزة التي لا توجد على أي هواتف أخرى، وتعتبر مواصفات آيفون 14 برو من أحدث المواصفات، والتحديثات التي ظهرت في آخر الفترات، وبسبب كل هذه المميزات فإن سعر هواتف الأيفون عموماً تعتبر غالية نظراً للتطورات، والتحديثات المستمرة في هذا النوع.

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مواصفات آيفون 14 برو

يحتوي هاتف الآيفون على مواصفات كثيرة لا تتوفر في أي هاتف آخر، وهذا ما جعله طلب الكثير من الزبائن في الفترة الأخيرة، ومن هذه المواصفات:

يقدم هاتف آيفون 14 برو خاصية الشحن السريع لصاحبه ليمكنه من أداء عمله بشكل مستمر، وبدون توقف مع استمرار عمل البطارية لفترة طويلة جداً دون الحاجة إلى الشحن.

يحتوي أيضاً علي ذاكرة تخزين مثالية يمكنها أن تحتوي الكثير من الأفلام، والصور، والفيديوهات.

الشاشة الخارجية للهاتف يوجد عليها طبقة من السيراميك لكي تقوم بحماية الهاتف من أي خدش.

يتوفر آيفون 14 برو بنفس الألوان القديمة، وقد يتم تصميم ألوان أخري.

يوجد به مستشعر للتعرف على الوجه كما يوجد بصمة علي الزر الخاص بالطاقة لتزيد من أمان، وحماية الهاتف.

مميزات آيفون 14 برو

مواصفات آيفون 14 برو iphone 14 pro max يتميز هذا الهاتف بالعديد من المميزات التي تجعله هاتف يحتوي على جميع المتطلبات التي يحتاجها أي شخص مثل:

التصميم الخاص بالهاتف مميز جداً كما يوفر لك مشاهدة ممتعة لجميع الفيديوهات بسبب ألوانه الفريدة.

الكاميرات الخلفية، والأمامية تقوم بإلتفاط الصور بشكل رائع، وبألوان زاهية، ونقيه.

إضاءته قوية، وساطعة، ويمكن ضبطها تلقائيا لكي تناسب المكان.

إضاءته قوية، وساطعة، ويمكن ضبطها تلقائيا لكي تناسب المكان. يوجد به بعض العيوب، ولكن مقارنة بالمميزات الخاصة بهذا الهاتف فهي لا تذكر.

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