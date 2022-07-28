نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التحديث الأخير لتطبيق توكيل الجديد 1444 آخر إصدار 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التحديث الأخير لتطبيق توكيل الجديد 1444 آخر إصدار 2022 .. بكل تجديد يحدث في نطبيق توكلنا يبحث المواطنين في المملكة العربية السعودية عن التعديلات الأخيرة وما تم تغييره في التطبيق بسبب الخدمات الكثيرة التي يقدمها للمواطنين إلكترونيًا وهو التطبيق الرسمي للحكومة الذي يتيح لهم المعاملات وكشفت في التحديث الجديد السلطات السعودية أنه تم إضافة تحسينات جديدة وخدمات عدة وهي خاصة بتطعيمات فيروس كورونا داخل المملكة وسنشرح لك كل تلك التفاصيل خلال السطور القادمة بجانب المعلومات الهامة عن التطبيق وطريقة تنزيله.

التحديث الأخير لتطبيق توكيل الجديد 1444

الجدير بالذكر أن تطبيق توكيلنا هو التطبيق الرسمي المهتم برصد حالة المواطنين الصحية منذ جائحة كورونا الأخيرة .

حيث تم إطلاقه وتطويره من السلطات بالمملكة العربية السعودية للبيانات.

والذكاء الاصطناعي من أجل متابعة المنظومة الصحية للمصابين يكورونا .

وكذلك كافة الأمراض وكذلك الأصحاء للحد من انتشار فيروس كوقيد في المملكة العربية السعودية وإذا كنت ترغب في معرفة مميزاته فستفاجئك ما يمكنه فعله:-

التطبيق يعتبر كناقوس يدق بابك للمساعدة في الكشف المبكر على الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا . فور ظهور أعراض الإصابة عليك . ويتيح أيضًا التقدم بطلب الحصول على تصاريح الخروج الطارئة في فترة القيود المفروضة. عليك للعزل المنزلي وكذلك في دخول بعض المدن. أيضًا يوفر معلومات بصورة مستمرة بشأن حالات الإصابة داخل السعودية ويتيح طلبات خروجك أثناء الوقوف. وتقوم هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي السعودية على تحديث تطبيق توكلنا باستمرار من أجل علاج السلبيات والمشكلات. والأعطال التي تحدث له عبر إصدارات جديدة تعالج ما يشتكيه المواطنون في الإصدار السابق منه . فأصبح يقدم المئات من الخدمات الجديدة الطبية وللأفراد المواطنين والمقيمين والوافدين وغيرهم.

أما عن آخر تحديث في تطبيق توكلنا

فيتيح التطبيق للمستخدمين الاضطلاع على حالتهم الصحية في الحال عن طريق مجموعة من الرموز والألوان .