مدة الضمان الاجتماعي المطور وشروطه للمطلقات والعاطلين

مدة الضمان الاجتماعي المطور وشروطه .. هل تريد أن تعرف كم مدرة الضمان الاجتماعي المطور وكذلك الشروط اللازمة للضمان الاجتماعي المطور لكل مطلقة وكذلك عاطل من قبل البرنامج المخصص لدعم المطلقات والعاطلين يسموا برنامج الضمان الاجتماعي المطور وفقًا لوزارة الموارد البشرية وكذلك التنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية من أجل دعم ومساعدة الأفراد المحتاجة إلى دعم مادي والذي يستمر طوال فترة الحياة.

وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في وقت سابق بالمملكة العربية السعودية عن برنامج داعم للأسر الفقيرة وكذلك المحتاجات والمطلقات والعاطلين من خلال برنامج ضمان اجتماعي ويوفر لهم راتب شهري ثابت يساعد الفئات الأولى بالرعاية على العيش حياة كريمة وتكون مدة الضمان الاجتماعي المطور مدة الحياة ولكن هناك شروط معينة من أجل الاستفادة بالدعم لكافة المستحقين.

مدة الضمان الاجتماعي المطور وشروطه

شروط الاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور للمطلقات

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي لا يستطيع الشخص تسجيل في برنامج الضمان دون أن تكون متوافرة فيه أولها:-

أن تكون السيدة المطلقة سعودية الجنسية باستثناء الأجنبيات المطلقات من السعوديين ولهم أبناء سعوديين. وأن تكون المطلقة ليس لديها عمل ولا دخل لإعالة أبنائها . يجب أن يكون زوج المرأة أو زوجها السابق سعودي الجنسية . وألا يتجاوز عمرها 65 عام . كما أنها يجب أن تكون مقيمة بالمملكة العربية السعودية بشكل دائم. وكذلك يجب أن يكون لديها حساب في البنك من أجل تحويل المعاش بشكل شهري ودائم.

شروط الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين