نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف العلاوة السنوية 1444 هجرياً الخاصة بالمعلمين في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرف العلاوة السنوية 1444هجرياً الخاصة بالمعلمين في المملكة العربية السعودية كما إنها تكون من أجل الموظفين العسكريين والمدنيين ومن الجدير بالذكر إنه من المهم القيام بعمل حساب العلاوة السنوية في كل عام بعدما قد تم إصدار أحدث التعديلات على تلك العلاوات ،وتلك القرارات كانت من قبل مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية وهذا وفقاً لقرار رقم 633 وكانت من أهم المواد التي قد تم إجراء بعض التعديلات عليها هي المادة رقم (17) والتي تنص بالتحديد على موعد صرف العلاوة السنوية.

الاستعلام عن موعد صرف العلاوة السنوية 1444 هجرياً :-

ومن أجل التعرف على موعد العلاوة السنوية 1444 هجرياً يجب على المُستعلم الدخول على رابط الرسمي للاستعلام وهو نفسه الرابط الرسمي لنظام فارس حيث يتم تسجيل الدخول من خلال الرقم القومي ومن ثم إدخال رقم الحساب التابع لدى المعلم أو المعلمة من أجل التعرف على سلم الرواتب الخاص بهم ، ومن أجل الاستعلام عن موعد صرف العلاوة السنوية 1444 هجرياً يجب اتباع تلك الخطوات كالتالي :-

تسجيل الدخول إلى نظام فارس كما ذكرنا من قبل.

ومن ثم تحديد اختيار الرواتب والبدلات.

وأخيراً نقوم باختيار التعريف بالراتب كشف العلاوة السنوية لهذا العام.

موعد صرف العلاوة السنوية لعام 1444 هجرياً :-

وكان بالتزامن مع إصدار أحدث التعديلات الوزارية التي قامت الوزارة بإجرائها في المملكة العربية السعودية وبالذات المعلمين وهذا تبعاً للتالي : إذا كان من المعتاد صرف ونزول العلاوة السنوية تزامناً مع أول أيام شهر محرم من كل سنة هجرية ،وكان هذا قبل التعديلات الوزارية الجديدة حيث قد تم الإعلان بأن صرف العلاوة السنوية ستكون في اليوم الأول من كل عام مالي والذي يكون موافق تاريخ يوم الأربعاء 27 يناير 2023 ميلادي.

القوانين التي يتم على أساسها تحديد العلاوات السنوية :-

هناك بعض القوانين المعروفة والتي تعمل على تنظيم وتحديد العلاوات السنوية للموظفين وكانت تلك القوانين كالتالي :-

ترقية المعلمون الذين في المستوى الرابع وكذلك المستوى الخامس إلى مستوى المعلم ممارس. وقد تم تحديد الرواتب الخاصة بالمستوى الأول وأيضاً المستوى الثالث من المعلمين حيث كان المستوى الأول يقدر راتبه حوالي 5200 ريال سعودي وراتب المستوى الثالث يقدر حوالي 32180 ريال سعودي حيث بلغ عدد معلمين في المستوى الأول والثاني إلى 61 ألف معلم.

ومن خلال موقعنا ثقفني نكون قد قدمنا لكم كافة المعلومات التي تخص موعد صرف العلاوة السنوية للمعلمين عام 1444 هجرياً في المملكة العربية السعودية وها نحن قد وصلنا لختام مقالتنا وأتمني أن تكون تلك المقالة قد وفت لكم كافة المعلومات التي تحتاجونها بخصوص هذا الموضوع.