روسيا والصين تشيدان بتطور العلاقات الثنائية وسط التعقيدات الدولية

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الخارجية الروسية، فى بيان أوردته قناة سي إن إن، اليوم الخميس، أن الوزيرين التقيا على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء فى منظمة شنجهاى للتعاون فى العاصمة الأوزبكية طشقند، حيث قدما تقييما إيجابيا للحالة الراهنة للعلاقات الروسية الصينية، التى تستمر فى التطور بشكل ديناميكى فى ظل الوضع الجيوسياسى المعقد.

وأضافت أن لافروف ووانج يى، تبادلا وجهات النظر حول القضايا الرئيسية لعمل منظمة شنجهاى للتعاون، وآفاق تطورها على الساحة الدولية، كما شدد الوزيران على دور المنظمة الرائد فى بناء هيكلية أمن إقليمى.

وأشار وزيرا الخارجية الروسى والصينى، إلى مساهمتهما البناءة فى عملية الحفاظ على السلام والاستقرار، وضمان التنمية الاقتصادية فى أوراسيا، فيما جددا استعداد بلديهما لزيادة التعاون والتنسيق فى إطار الصيغ متعددة الأطراف التى تشاركان فيها.

وأوضحت الخارجية الروسية، أن لافروف ووانج يى، بحثا عددا من القضايا الملحة على جدول الأعمال الإقليمى والدولى، بما فى ذلك عمليات التكامل فى منطقة آسيا الوسطى والوضع فى أفغانستان، كما تبادلا تقييمات للوضع الحالى فى أوكرانيا وحولها.