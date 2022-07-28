تقرير حقوقى يكشف جرائم الحوثى فى اليمن

جدة - نرمين السيد - وذكر مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان - فى تقريره الشهرى، وفقا لقناة "اليمن" الإخبارية، اليوم الخميس - أن ميليشيا الحوثى تسببت فى 22 حالة انتهاك بالمحافظة تنوعت بين القتل والإصابة واستهداف لممتلكات عامة وخاصة.
وأضاف أن 9 مدنيين قتلوا بنيران ميليشيا الحوثى، بينهم 4 أطفال وإمرأة واحدة ومن ضمن حالات القتال هذه، قتل مباشر لإمرأة، ومقتل طفلين بقذيفة مدفعية، وقتل مدنى واحد جراء انفجار لغم أرضى.
وأوضح التقرير، أن ميليشيا الحوثى تسببت فى إصابة 8 مدنيين، بينهم طفل وامرأة حيث تسبب قناصين حوثيين فى إصابة 4 مدنيين بينهم إمرأة، بينما تسببت الألغام الحوثية فى إصابة 4 مدنيين بينهم طفل، كما أعدم الحوثيون 3 مدنيين "من فئة المهمشين"، وتسبب قصف طيران مسير مفخخ تابع للحوثى فى مقتل طفلين.
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