حساب المواطن وكيفية التسجيل للحصول على الدعم للعزاب وشروط التقديم

مع اقتراب الإعلان عن نتائج الأهلية الدفعة القادمة تزداد عمليات البحث بشكل تلقائي حول حساب المواطن ودعم الدفعة القادمة، ومن ضمن الفئات المستفيدة من دعم حساب المواطن الفرد الأعزب، فقد شهد حساب المواطن من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي حول كيفية تسجيل المواطن الأعزب ورابط التقديم وشروطه، نوضحه بداخل المقال فقد صدرت الأوامر الملكية باستئناف التسجيل في البرنامج، وحساب المواطن أحد البرامج الخاصة بدعم العديد من الفئات ومنها العزاب والأسر المحتاجة ومحدودي الدخل، وذلك من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم.

الشروط الواجب توافرها للتسجيل فى دعم حساب المواطن للعزاب:

يشترط أن يكون الفرد المتقدم أعزب.

ويشترط إقامة المواطن بصفة دائمة داخل المملكة العربية السعودية.

وكما يشترط أن يكون المواطن حاملاً للجنسية السعودية.

أن يكون راتب المتقدم بحد أدنى 2000 ريال سعودي ولا يقل عن ذلك.

ويشترط التحقق من عدم عمل المواطن في القطاع الحكومي.

وكما يشترط ألا يقل عمر العازب عن 18 عام.

ويشترط تقديم ما يثبت أن المواطن أعزب.

كيفية التسجيل في حساب المواطن للعزاب:

ادخل على رابط الموقع الرسمي لحساب المواطن.

ثم تقوم بالنقر على ايقونة تسجيل جديد.

ضرورة كتابة كافة البيانات المطلوبة لإجراء عملية التسجيل وتتمثل هذه البيانات في (رقم الهوية ، مكان العمل، الدخل، رقم الهاتف).

ثم عليك بإدخال رمز التحقق المرئي.

ثم تقوم باستكمال باقي الخطوات من خلال إرسال رسالة من خلال الجوال التابع للمستخدم.

ثم عليك بإضافة الأرقام المرسلة عبر الهاتف.

ثم تقوم بإضافة كلمة المرور.

ثم عليك بالموافقة على جميع الشروط والأحكام.

ثم تقوم بإرسال البيانات المطلوبة.

ثم تقوم بالنقر على أيقونة تسجيل.

الحالات التي يمكن فيها تسجيل الزوجة كمستفيد في حساب المواطن:

المرأة المهجورة. السيدة المتزوجة من غير سعودي. المتزوجة من عائلة سجين. المراة المتزوجة من عائلة فاقد الأهلية. المتزوجة من زوج غائب.

كيفية تعديل التابعين في حساب المواطن:

اما بخصوص خطوات وكيفية تعديل التابعين في برنامج حساب المواطن، فقد كشف البرنامج الطريقة التي تلزم رب الأسرة أو المستفيد من برنامج حساب المواطن لتعديل التابعين بالبرنامج، ويتم التعديل عبر اتباع الخطوات التالية: