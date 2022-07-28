رابط moe.gov.ye للكشف عن نتائج الصف التاسع 2022 اليمن من موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية برقم الجلوس

رابط الكشف عن نتائج الصف التاسع 2022 اليمن الذي يرغب بالوصول إليه عدد كبير للغاية من طلاب اليمن بعد التأكيد من الانتهاء رسمياً من جميع عمليات المراجعة ورصد الدرجات فى مختلف المحافظات اليمنية على ان نشهد بالساعات الاخيرة اجواء الترقب والقلق حول ظهور نتائج التاسع فى اليمن برقم الجلوس والاسم الرباعي التي بالفعل قد بدء العمل على نشرها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية

رابط الكشف عن نتائج الصف التاسع 2022 اليمن

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية على الاعلان من الانتهاء من جميع عمليات التصحيح ورصد الدرجات فى جميع المحافظات اليمنية الخاصة باختبارات الصف التاسع فى اليمن لتبدأ على الفور عمليات اعتماد ظهور نتائج الطلاب على مستوى محافظة عدن وصنعاء وغيرها من المحافظات اليمنية بعد البدء من عمليات رفع نتائج الطلاب من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم اليمني بعد تكريم اوائل شهادة الصف التاسع على مستوى كافة أنحاء المدن اليمنية، حيث قد أكدت المصادر المسؤولة الرسمية على ان من المقرر على ان تنتهي وزارة التربية والتعليم اليمنية من إعلان نتائج جميع المحافظات اليمنية فى نهاية شهر يوليو الحالي، لذا البحث لا يهدأ حول اجراء الاستعلام عن تلك النتائج، لذا ومن خلال السطور التالية نرصد اليكم طريقة الاستعلام عن تلك النتائج

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن

الان ننقل ونتابع من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز طرق وخطوات الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن فى جميع المحافظات اليمنية وذلك من خلال فقط موقع وزارة التربية والتعليم اليمني المسؤول على نشر نتائج التاسع فى اليمن ونتائج جميع المراحل التعليمية على النحو التالي:-

في بداية الامر يجب الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم اليمني

البدء فى اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب

ابدء فى اختيار ايقونة الاستعلام نتائج الصف التاسع اليمن

البدء فى إدخال اسمك الرباعي ورقم الجلوس فى الأيقونة المخصصة لها

قم بتحديد المحافظة التابع اليها فى الايقونة المخصصة لها

البدء فى النقر على ايقونة استعلام حتي تكون النتائج أمامكم على الفور

هذا وبامكانكم مشاركتنا فى صندوق التعليقات الذي بالاسفل بالبيانات التي جاءت مطلوبة من اجل الاستعلام عن نتائج الصف التاسع فى اليمن حتي نساعدكم على الفور على الحصول على تلك النتائج التي تم الاعلان عنها رسمياً على مستوي جميع المحافظات اليمنية عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية فى كل المحافظات اليمنية مساء يوم الامس 27 يوليو 2022