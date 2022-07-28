هل تم تخفيض قيمة رسوم المرافقين في السعودية 2022؟ الجوازات تُوضح

إنتشرت العديد من الأخبار علي مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، والتي تفيد بتخفيض رسوم المرافقين في السعودية ، بعد التعديلات الجديدة في القانون السعودي 2022، الخاص برسوم المرافقين، ومن هنا كثرت التساؤلات من قبل المواطنين لمعرفة حقيقة هذا الأمر، حيث طالب المقيمين في المملكة منذ سنوات بتخفيض قيمة الرسوم، لكي يتمكنوا من إستقدام أسرهم، وسوف نوضح حقيقة هذا الأمر من خلال فقرات المقال.

هل يمكن سداد رسوم المرافقين علي دفعات؟

ردت الهيئة العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، علي تساؤلات أحد المواطنين عن امكانية تقسيط رسوم المرافقين، قائلة أن الهيئة قد صرحت ببعض الامور الخاصة بتقسيط الرسوم، وأن التقسيط متاح لجميع المقيمين والوافدين إلي المملكة، حيث يمكن لهم دفع جزء من الرسوم الخاصة بالمرافقين، وامكانية تجديد الاقامة ايضاً بشكل ربع سنوي، كما أوضحت الهيئة أن الحد الأدني لتقسيط رسوم المرافقين، أو تجديد الإقامة بنظام الربع سنوي، يكون ثلاثة اشهر، ولكن يستثني من ذلك العمالة المنزلية، واتاحت الهيئة امكانية التقسيط لما يلي:

رسوم المرافقين.

تجديد رخصة الاقامة.

ثم تجديد رخصة العمل.

قيمة رسوم المرافقين للمقيم في المملكة السعودية

تبلغ رسوم تجديد إقامة الزوجة لمدة سنة 100 ريال سعودي.

أما رسوم تجديد إقامة التابعين والمرافقين الذي يقل أعمارهم عن 20 عام هي 500 ريال سعودي.

يتم التجديد بشكل سنوي، ودفع الرسوم.

حقيقة تخفيض قيمة رسوم المرافقين

إنتشرت العديد من الأخبار علي مواقع التواصل المختلفة تفيد بأن هيئة الجوازات السعودية قد إستجابت لمطالب المقيمين الذي إستمرت أكثر من ثلاث سنوات، وتم تخفيض رسوم المرافقين إلي 100 ريال سعودي، ولكن الحقيقة أنها أخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة، وقامت الهيئة بنفيها، وأوضحت أنه في حال صدور أي شئ يتعلق بتخفيض الرسوم سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي عبر حساباتها الرسمية.

الفئات المعفاه من رسوم المرافقين

حددت هيئة الجوازات السعودية، بعض الفئات فقط التي يتم إعفائها من رسوم المرافقين وهم: