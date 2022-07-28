نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخر تحديث لسلم رواتب الضمان الإجتماعي الجديد بعد الأوامر الملكية بزيادة الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية، برنامج دعم الضمان الإجتماعي المطور، والذي يستهدف الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، حيث تقوم الوزارة بصرف مبلغ دعم شهري للفئات المستحقة، لمساعدتهم في تلبية إحتياجاتهم، والتغلب علي ظروف المعيشة وغلاء الأسعار، وقامت الوزارة بتحديد مجموعة من الشروط الواجب توافرها في من يرغب للتقدم للإستفادة من دعم الضمان حتي تضمن الوزارة أن الدعم يصل لمن يستحقه فعلاً، وقد صدرت مجموعة من الأوامر الملكية في الفترة الأخيرة والتي تستهدف مصلحة المواطن السعودي، ومنها زيادة مبلغ الدعم للمستحقين، وصرف راتبين لمستفيدي الضمان، وسوف نعرض لكم الآن أخر تحديث لسلم رواتب الضمان الإجتماعي الجديد بعد الأوامر الملكية بزيادة الدعم.

الشروط اللازمة للحصول علي دعم الضمان الإجتماعي

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، وهي الجهه المسؤولة عن دعم الضمان الاجتماعي، مجموعة من الشروط واللازم توافرها في المواطن لكي يستحق دعم الضمان وهي:

الجنسية السعودية للمتقدم.

الإقامة الكاملة للمتقدم بالمملكة العربية السعودية.

ألا يتخطي دخل المتقدم الحد المانع للضمان وهو 1100 ريال سعودي.

كما يشترط عدم إمتلاك المتقدم لأي أصول ذات قيمة مالية عالية.

عدم إقامة المتقدم في أحد دور الإيواء الحكومية بالمملكة.

طريقة وخطوات التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور

بعد أن ذكرنا شروط الإستحقاق للدعم، يتاح للمواطنين ممن يتوافر بهم الشروط التقديم للحصول علي الدعم كما يلي:

الدخول الي الموقع الإلكتروني الخاص ببوابة الدعم والحماية الإجتماعية.

ثم قم بالنقر علي تسجيل جديد.

ادخل رقم بطاقة الهوية الخاص بك، وتاريخ الميلاد بالتقويم الهجري.

يلزم إضافة رقم جوال خاص بك لكي يتم التواصل معك من خلاله.

قم بكتابة كود التحقق المرسل إليك في رسالة عبر الهاتف في مكانه المحدد.

ثم ارفق المستندات المطلوبة، ولكن يلزم التأكد بدقة من صحتها.

أخيراً قم بالنقر علي إرسال.

أخر تحديث لسلم رواتب الضمان الإجتماعي الجديد

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، أن قيمة الضمان الإجتماعي لعام 1444، تتراوح ما بين 1000 ريال سعودي، حتي 5000 ريال حسب عدد المستفيدين كما يلي:

يحصل الفرد الواحد علي معاش قيمته 1000 ريال سعودي.

أما الفردين فتبلغ قيمة الدعم المقدمة لهم 1285 ريال سعودي.

يبلغ دعم الثلاثة أفراد قيمة 1570 ريال سعودي.

مبلغ دعم الاربعة أفراد يبلغ 1855 ريال سعودي.

يستحق الخمسة أفراد دعم شهري قيمته 2140 ريال سعودي.

ثم يصل دعم الخمسة عشر فرد إلي 5000 ريال سعودي.

الفئات التي يشملها دعم الضمان

يشمل الضمان الإجتماعي مجموعة من الفئات وهي:

المطلقات والأرامل اللاتي لهن أبناء سعوديين.

كل من وصل سن الشيخوخة، وأصبح عاجز عن العمل.

الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل التي لاتجد من يعولها.

أسرة الغائب والمدمن والمسجون.

ثم يشمل الدعم أيضاً المرأة التي هجرها زوجها ولا تجد من يعولها.

اليتامي الغير قادرين علي تلبية إحتياجاتهم بسبب عدم وجود دخل ثابت لهم.

المرضي من أصحاب الأمراض المزمنة.

يشمل الدعم أيضاً الأشخاص من ذوي الإحتياجات الخاصة.

حالات إيقاف معاش الضمان الإجتماعي

توجد العديد من الحالات المتسببة في إيقاف معاش الضمان ومنها:

تقديم المتقدم لمعلومات خاطئة عنه.

عدم تحديث المستفيد لبياناته الشخصية الخاصة به وقت طلب ذلك.

كما يتم إيقاف المعاش في حالة عدم إلتزام الشخص بالخطط التأهيلية الموضوعة من الوزارة.

تنازل الشخص عنه بمحض إرادته.

إذا كان الشخص مقيم بشكل دائم في دار مراكز الإيواء الحكومية.

عدم الإلتزام بشروط الحصول علي المعاش التي حددتها الوزارة.

ثم يتم إيقاف المعاش في حالة أنوفاة المستحق.

خطوات معرفة أسباب رفض طلب الضمان الإجتماعي المطور

حددت وزارة الموارد البشرية، خطوات متبعة ليتمكن المواطن من معرفة سبب رفض طلب الضمان الإجتماعي المطوروهي: