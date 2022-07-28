طريقه الاستعلام عن حسابي في الضمان الاجتماعي بالرقم الهوية

طريقه الاستعلام عن الضمان الاجتماعي يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية وخاصة في الفترات الأخيرة عن طريقة الاستعلام عن حساب المواطنين في الضمان الاجتماعي وكيفيه الاستفادة منه ومعرفه أنظمته ومميزاته ويمكن المستفيدين من المواطنين أن يقوموا بالخطوات المطلوبة منهم عن طريق حساباتهم التي تكون مسجله مسبقا برقم الهوية أو باستخدام رقم الضمان الاجتماعي الخاص بهم عبر المواقع والخدمات الإلكترونية التابعة لموقع الوزارة، أما عن كيفية التواصل مع الوزارة في حالة وجود أي استفسارات أو إيضاحات تخص حسابهم يقوم المواطن باختيار الخدمة التي يريدها من خلال مجموعه الخدمات التي أتحتها الوزارة علي المنصة الرسمية، ومن منطلق التيسر والتخفيف عن المواطنين أتاحت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية في المملكة العربية السعودية نظام الضمان الاجتماعي المطور وقامت الجهات المختصة الإعلان عن كيفية اعتماد الأنظمة والآليات الحديثة في نشر وتطوير الضمان الاجتماعي إلي الفئات المستهدفة الأكثر احتياجا من المواطنين ذو الدخول المنخفضة والمتوسطة.

طريقه الاستعلام عن الضمان الاجتماعي

والهدف الأساسي من دعم الامان الاجتماعي هو إعانة كافة الأسر التي تحتاج إلي مساعدات حقيقية لسد احتياجاتهم من متطلبات الحياة الأساسية والتي من خلالها تكون الحياة الكريمة، ولهذا يستطيع الكثير من المواطنين الاستعلام عن حساباتهم في الضمان الاجتماعي من خلال الخطوات التالية:

في البداية يجب علي المواطن الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

كتابه اسم المستخدم الذي سجل به من قبل وبعدها كتابة كلمة المرور في الخانات المخصصة لهم.

بعد ذلك الدخول علي خدمات الوزارة ثم الضغط علي الخدمات الإلكترونية.

يتم كتابه رقم الهوية ثم يتم كتابه كلمه السر ثم الضغط علي كلمة الدخول.

الدخول على الاستعلام وملئ البيانات المطلوبة.

بناءا علي هذه الخطوات السابقة يتم استكشاف البيانات الشخصية الخاصة بالمواطنين وكذلك الحساب المسجل في المنصة الإلكترونية.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الحديث

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية و الموارد البشرية عن تحديثات في الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية ؛سنتعرف عليها في الشروط التالية.