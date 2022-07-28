نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استخراج نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن ادبي وعلمي على موقع moe.gov.ye وزارة التربية واليمنية برقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استخراج نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن الذي يبحث عليه جميع الطلاب فى الشعبة الادبية والعلمية برقم الجلوس نستعرضه ونتابعه مع حضراتكم الان حيث يعيش اجواء القلق والانتظار نحو 191 ألف طالب وطالبة تم توزيعهم على نحو 1300 مركز حول تلك النتائج التي بدءت الاخبار تشير على انها بدأت عمليات رفعها عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية بشكل وبصورة إلكتروني

رابط استخراج نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن

نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن بدء الطلاب يباشر حولها البحث حول طرق الاستعلام عنها فى القسم الأدبي والعلمي بعدما عقدت اختبارات شهادة الثانوية العامة اليمنية ما بين يوم 14 مايو حتي اليوم الاول من يونيو على ان تبدأ على الفور جميع عمليات التصحيح ورصد الدرجات استعداداً حتى تكون نتائج الثانوية العامة اليمنية معلنة أمام جميع الطلاب والطالبات، عليه قد تم الاشارة على ان جميع عمليات الرصد اصبحت منتهية فى كل المحافظات اليمنية عليه نتابع ونقدم أمام حضراتكم من خلال الفقرة التالية طرق و خطوات الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين فى جميع المحافظات اليمنية

خطوات الاستعلام عن نتائج العامة 2022 اليمن

من المقرر على ان تبدأ وزارة التربية والتعليم اليمنية إعلان نتائج الثانوية العامة بالاسم الرباعي ورقم الجلوس فى كل المحافظات اليمنية وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية وذلك على نحو الكتروني جاء على الشكل التالي:-

فى الخطوة الأولى والرئيسية الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية الرسمي

فى الخطوة الثانية:- فتح الصفحة الرئيسية

فى الخطوة الثالثة:- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمنية من ايقونة نتائج الطلاب

فى الخطوة الرابعة:- تحديد الشعبة ان كنت من طلاب الشعبة الادبية ام العلمية فى الأيقونة المخصصة لها

فى الخطوة الخامسة:- تحديد المحافظة التابع اليها فى الأيقونة المخصصة لها

فى الخطوة السادسة:- ادخال اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة السابعة:- ادخل رقم الجلوس فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة الاخيرة:- انقر على ايقونة استعلام عن تلك النتائج حتى تكون النتائج امامكم على الفور معلنة على مستوى كافة المواد المقررة عليك

هذا ولاتزال عمليات البحث على جوجل متزايدة ومرتفعة ارتفاعاً كبيراً وراء اجراء الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمنية التي من المقرر على ان يتم الاعلان عنها عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية كما سبق لنا ذكرنا بالاعلي فى صباح يوم السبت المقبل على مستوي كل المحافظات اليمينة بموجب تصريحات السادة المسؤولين فى وزارة التربية والتعليم اليمينة