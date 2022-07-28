نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور دفعة شهر محرم 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي المطور أحدى أهم برامج الدعم المالي في المملكة العربية السعودية، ومسؤول عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فالبرنامج يعمل على صرف رواتب شهرية لبعض الأسر السعودية الأكثر احتياجاً لها، وذلك بناء على شروط ومعايير تم الإعلان عنها بمعرفة الوزارة، الجدير بالذكر أيضاً أن رابت الضمان الاجتماعي المطور يتم صرفه مرة واحدة فقط خلال العام، وينتظر المستفيدين الدفعة الجديدة لشهر محرم وموعد صرف تلك الدفعة، وذلك بالفعل ما سنوضحه لكم من خلال هذا المقال.

موعد صرف الضمان الاجتماعي دفعة محرم 1444

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الدفعة الثامنة من برنامج الضمان الاجتماعي المطور سيتم إداعها في حسابات المستفيدين البنكية في اليوم الأول من شهر أغسطس القادم، وأكدت الوزارة على جميع المواطنين المستفيدين ضرورة تحديث بياناتهم الشخصية قبل موعد الصرف وذلك لتجنب تأخير الدفعة لهم.

شروط الحصول على رابت الضمان الاجتماعي المطور 1444

الإقامة داخل السعودية، والحصول على الجنسية السعودية. تقديم الهوية الوطنية. لا يزيد دخل المستفيد عن 1100 ريال سعودي كحد أدني. ألا يكون المستفيد لدية أي أصول مالية باسمه. عدم الإقامة في إحدى دور الإيواء التابعة للحكومة السعودية.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

أولاً الدخول على رابط الضمان الاجتماعي المطور للتسجيل.

ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

تسجيل البيانات المطلوبة في حالة الدخول لأول مرة.

إدخال رقم الهوية الوطنية.

كتابة تاريخ الميلاد.

إدخال رقم الجوال.

إدخال الرسالة النصية التي ستصل إليك على هاتفك اثناء عملية التسجيل.

إرسال المستندات والاوراق المطلوبة.

الضغط على زر الإرسال.

القيمة المالية لضمان الاجتماعي المطور دفعة شهر محرم 1444

أوضحت وزارة الموارد البشرية أن قيمة الضمان الاجتماعي الذي يتم صرفه لكل أسرة يكون بناء على عدد أفراد كل أسرة وأحتياجاتها الأساسية وذلك كالتالي:

إذا كانت الأسرة مكونه من فرد واحد يصرف لها 1000 ريال سعودي.

يصرف للأسر المكونة من فردين 2750 ريال سعودي.

الأسرة المكونه من ثلاث أفراد تحصل على راتب ضمان اجتماعي بقيمة 3140 ريال.

الأسر المكونة من أربعة أفراد تحصل على 3710 ريال سعودي.

إجراءات تأخير صرف الضمان الاجتماعي المطور

سنوضح لكم الآن الأجراءات التي يجب اتخاذها في حالة تأخير صرف دفعة الضمان الاجتماعي لمستحقيها وهي:

الدخول على خدمة منصة دعم الضمان الاجتماعي.

تسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

تسجيل البيانات المطلوبة.

الضغط على الاستعلام عن حالة الطلب.

سوف يوضح لكم الأن أسباب تأخير صرف الدفعة سواء كان لعدم اكتمال الدراسة من اللجنة أو لضرورة التأكيد من صحة البيانات المقدمة.

أسباب تأخير صرف الضمان الاجتماعي المطور 1444

هناك عدة أسباب قد تؤدي لتأخير صرف رواتب الضمان الاجتماعي المطور لمستحقيها وهي: