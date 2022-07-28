متى موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1444 في السعودية ومصر والدول العربية وعدد أيامها

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1444 حيث يتطلع عدد كبير من المسلمين في مختلف الدول العربية والعالم في هذا التوقيت في التعرف على موعد يوم إجازة رأس السنة الهجرية 1444، وبشكل خاص في مصر وفي السعودية ومختلف الدول العربية، وهو اليوم الذي يعد من أهم الأيام التي يحتفل بها المسلمين في بداية العام الهجري الجديد، ويتم منح هذا اليوم إجازة رسمية من قبل الحكومات الإسلامية بشكل عام، ومن خلال هذه السطور سوف نستعرض موعد إجازة يوم رأس السنة الهجرية 1444 في مصر والسعودية والدول العربية والتعرف على عدد أيامها.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية في مصر والسعودية 1444

ونجد أن إجازة يوم رأس السنة الهجرية توافق أول أيام السنة الهجرية وهو يوم الأول من شهر محرم، حيث نجد أنه يوافق أول أيام شهر محرم رأس السنة الجديدة هذا العام بناء على الدراسات الفلكية يوم السبت الموافق يوم 30 يوليو 2022، ومن المقرر أن يتم منح هذا اليوم إجازة رسمية لجميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص في السعودية وفي مصر كذلك، ونجد أنه في المملكة العربية السعودية يتم منح إجازة رسمية عدد أيامها يومين، وذلك على عكس مصر التي يتم بها منح المواطنين إجازة رسمية لمدة يوم واحد فقط، وبناء على ما أشارت إليه الجهات الرسمية في مصر، فمن المقرر أن يتم منح إجازة رأس السنة الهجرية لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص يوم الخميس بدلاً من السبت، ومن المقرر أن يتم استطلاع هلال شهر محرم من قبل كافة الخبراء في جميع الدول العربية الإسلامية والتأكيد على موعد بدايته

إجازة العام الهجري الجديد في الدول العربية 1444

وقد نوهت بعض الدول العربية كذلك عن موعد منح المواطنين إجازة رأس السنة الهجرية الجديدة 1444، فنجد أن مجلس الوزراء بالكويت قد أعلن رسميا عن تحديد موعد إجازة رأس السنة الهجرية في الكويت لجميع القطاعات في الدولة والتي يتم منحها يوم السبت 30/7/2022، والتي تكون إجازة رسمية لجميع الموظفين في القطاعين مدفوعة الأجر لذلك اليوم، وهو نفس اليوم أيضا الذي يتم منحه إجازة رسميًا في المملكة الأردنية ولك لجميع العاملين بالقطاع الحكومي والخاص.