دعاء استقبال العام الهجري الجديد مكتوب أدعية السنة الهجرية  غرة محرم 1444 هـ

دعاء استقبال العام الهجري الجديد مكتوب مع اقتراب حلول العام الهجري الجديد 1444 فنجد أن أهم ما يبحث عنه ويهتم به الكثير من المسلمين في جميع أنحاء العالم هو أفضل الأدعية السنة الهجرية الجديدة لكي يتم استقبالها بالأدعية المستحبة للحصول على الكثير من الخير والرزق والبركة في هذه السنة الهجرية الجديدة، حيث تعد بداية السنة الهجرية الجديدة من أهم المناسبات التي يترقبها المسلمين ليتم الاحتفال بها بالكثير من مظاهر وأشكال الاحتفال المختلفة نظرا لموتها من المناسبات التي تمتلك قيمة كبيرة بالتزامن مع الذكرى الخاصة بها، نتابع أجازه السنة الهجرية ومن خلال هذه السطور نستعرض أدعية السنة الهجرية 1444.

أدعية السنة الهجرية غرة محرم 1444 هـ

تعتبر الأدعية بشكل عام هي أفضل العبادات التي يحافظ عليها المسلمين في الكثير من المناسبات المختلفة، وذلك لما تقدمه من قيمة كبيرة للأشخاص، نتابع أدعية السنة الهجرية 1444هـ مكتوبة حيث لا توجد مناسبة أفضل من مناسبة بداية العام الهجري الجديد، وذلك لأن بداية العام الهجري الجديد يقوم باصطحاب الكثير من النّفحات الربّانيّة، فنجد أنه في هذه المناسبة ينال المسلم الكثير من الثواب الجزيل وكذلك الحصول على الأجر العظيم من رب العالمين، ويتم الاحتفال بمناسبة رأس السنة الهجرية واستقبال العام الهجري الجديد في اليوم الأول من شهر محرم، وهناك الكثير من الأدعية الهامة المحلية مع استقبال العام الهجري الجديد من كل عام، ومن أهم هذه الأدعية ما يلي.

مع بداية العام الهجري الجديد؛ أدع الله لكم بالتوفيق الذي لا يُداخله فشل.

متّعكم الله بموفور الصحة والعافية، ومنع عنكم ما يُعكّر صفوكم.

وفقكم الله إلى سُبل الرّشاد، وأبعدكم عن سبل الغيّ والضلال.

رزقكم الله دخول الجنة من باب الريّان.

متّعكم الله بكل جميلٍ ترغبون به في حياتكم.

اللهم يا رحمن؛ أنزل علينا رحماتك في تلك الأيام.

اللهم يا رؤوف؛ ارأف بنا يا الله.

اللهم يا حيّ يا قيوم؛ أحيينا على لا إله إلا الله، وأمتنا اللهم عليها.

اللهم توفّنا وأنت راضٍ عنّا يا كريم.

دعاء استقبال العام الهجري الجديد مكتوب

يحل علينا أول أيام العام الهجري الجديد وهو أول يوم من أيام شهر محرم 1444، الذي يحل هذا العام اليوم 30 من شهر يوليو، والذي يعد من أهم أيام العام والمناسبات الإسلامية التي يحتفل بها المسلمين في كل عام، وفي هذه المناسبة لا يوجد أفضل من استقبال العام الجديد بالدعاء، من أفضل الأدعية المستحبة في العلم الهجري الجديد لكي يتم استقبال العام ما يلي.