نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعادة www.pmhi.ly لينك التسجيل في منظومة القروض السكنية للشباب في ليبيا 2022 عبر مصرف الادخار والاستثمار العقاري وأهم المستندات اللازمة في المقال التالي
لينك التسجيل في منظومة القروض السكنية للشباب في ليبيا 2022 فقد قامت الإدارة العامة للبنك المركزي في ليبيا بالإعلان خلال الأيام الأخيرة عن انطلاق مبادرة منظومة القروض السكنية الخاصة بالشباب في ليبيا، وهي المبادرة التي تأتي في إطار سعي الحكومة الليبية إلى تقديم الدعم الملائم للشباب والفئات الأكثر احتياجا للدعم والذي تم تحديده بناء على مجموعة من الضوابط والشروط التي يجب توافرها، حيث تم تفعيل الرابط الإلكتروني الخاص بالتسجيل من بداية العام بناء على المدة المحددة من قبل الحكومة الليبية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كافة التفاصيل الخاصة بالتسجيل في منظومة القروض السكنية للشباب في ليبيا والتعرف على أهم المستندات المطلوبة والتي يجب تقديمها.
لينك التسجيل في منظومة القروض السكنية للشباب في ليبيا 2022
وقد تم تحديد الموقع الإلكتروني الخاص بمصرف الادخار الليبي لكي يتم من خلاله التسجيل للحصول على دعم منظومة القروض السكنية والخاص بالشباب والأشخاص ذوي الدخل المحدود في جميع أنحاء ليبيا، وقد تم تسهيل إجراء التسجيل إلكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية.
- في البداية يتم الدخول إلى موقع التسجيل في منظومة القروض السكنية ليبيا مباشرة.
- من خلال الموقع يتم اختيار تسجيل الدخول إلى الموقع.
- إدخال رقم الهاتف الخاص بالمتقدم بشكل صحيح ومن ثم إدخال رمز التحقق المرئي.
- إرفاق كافة المستندات والأوراق المطلوبة عبر الموقع بشكل صحيح، ومن ثم اختيار أيقونة إرسال الطلب.
المستندات المطلوبة للتسجيل في منظومة القروض السكنية
وقد تم الإعلان عن كافة المستندات والأوراق المطلوبة لكي يتم التسجيل في منظومة القروض السكنية في ليبيا الخاصة بمحدودي الدخل، وهي على النحو التالي.
- تقديم إفادة من المتقدم والتي تفيد عدم امتلاك أي مسكن، أو عدم امتلاك دخل كافي للحصول على مسكن.
- تقديم شهادة من إثبات الدخل والتي تتمثل بتفاصيل الراتب الذي يحصل عليه الشخص بشكلٍ شهري.
- في حالة كان المتقدم من العاطلين عن العمل لا بد من تقديم ما يثبت تعطله عن العمل وتقديم شهادة الباحث عن عمل.
- في حالة كان المتقدم من مستفيدي الضمان الاجتماعي يتم تقديم ما يثبت ذلك.
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