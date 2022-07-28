موسكو: لم نتوصل بعد لأى نتيجة ملموسة مع واشنطن بشأن تبادل محتمل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 يوليو 2022 05:22 مساءً - أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن بلادها والولايات المتحدة لم تتوصلا بعد إلى أى نتيجة ملموسة بشأن تبادل محتمل لمواطنى البلدين المحتجزين أو المعتقلين.

وفي تعليق ردًا على تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن "اقتراح جوهري" قدمته الولايات المتحدة بشأن تبادل المواطن الروسي فيكتور بوت المدان في الولايات المتحدة بالمواطنين الأمريكيين بريتني جرينر وبول ويلان، وفقا لوكالة أنباء إنترفاكس الروسية - قالت زاخاروفا "سبق أن تحدث الرئيسان الروسي والأمريكي عن احتمال تبادل المواطنين الروس والأمريكيين المحتجزين في أراضي البلدين وأعطوا تعليمات للمؤسسات المختصة لإجراء مفاوضات".. مضيفة "مع ذلك، نفترض أن مصالح الطرفين يجب أن تؤخذ في الاعتبار أثناء عملية التفاوض".

يشار الى أن فيكتور بوت، المدان بتهريب الأسلحة، يقضى عقوبة بالسجن لمدة 25 عامًا في الولايات المتحدة، وأما عن بريتني جرينر فهي متهمة بتهريب المخدرات وبول ويلان متهم بالتجسس.