اختتام المؤتمر العربى العشرين لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات

جدة - نرمين السيد - اختتم المؤتمر العربى العشرون لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات أعماله، بإصدار عدد من التوصيات المهمة الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين هذه الأجهزة فى الدول العربية.





وكان المؤتمر قد انعقد فى نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بمشاركة رؤساء أجهزة الهجرة والجوازات وممثليهم فى الدول العربية، فضلا عن مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. وناقش المؤتمر عددا من المواضيع المهمة من بينها: المستجدات فى مجال تزوير وثائق السفر وسبل مواجهته، وإنشاء منصة أو آلية لتبادل الخصائص الحيوية للمسافرين، ودليل عربى تقييمى للأجهزة المستخدمة فى كشف جوازات ووثائق السفر والهوية المزورة، وخطة استرشادية لمواجهة الهجرة غير الشرعية، وخطة العمل الإقليمية العربية حول الانتماء والهوية القانونية. وطلب المؤتمر من الدول الأعضاء الاهتمام بتضمين الخصائص الحيوية فى وثائق السفر باعتبارها الوسيلة الأكثر فعالية فى مكافحة تزوير هذه الوثائق، وإيلاء مزيد من الاهتمام للأجهزة المستخدمة فى كشف تزوير الوثائق المختلفة، والعمل على اقتناء كل جديد منها، حسب الإمكانيات المتاحة، وطلب من الأمانة العامة تشكيل لجنة من ممثلى الدول الأعضاء لدراسة إنشاء منصة أو آلية لتبادل الخصائص الحيوية للمسافرين، مع مراعاة الجوانب القانونية والتقنية، وحماية المعطيات الشخصية، وحث الدول الأعضاء على الإستفادة المتبادلة من الإمكانيات المتاحة فى مجال مواجهة تزوير وثائق السفر.

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